好萊塢男星「被發現陳屍住處」享年46歲！警方證實疑輕生

根據《Mirror US》報導，曾演出影集《火線重案組》的好萊塢演員詹姆斯蘭森（James Ransone）驚傳辭世，享年46歲。洛杉磯郡驗屍官辦公室指出，蘭森於上週五被警方發現陳屍於其位於洛杉磯的住處，初步研判死因疑似為輕生，相關細節仍待進一步確認。

蘭森身後留下妻子與兩名子女。他於2003年在HBO經典影集《火線重案組》（The Wire）第二季中嶄露頭角，憑藉鮮明角色受到觀眾關注。2008年，他在迷你影集《殺戮世代》（Generation Kill）中飾演士兵喬許（Josh Ray Person），進一步奠定演藝地位。

2019年，蘭森在史蒂芬‧金小說改編電影《牠：第二章》（It：Chapter Two）中飾演成年版艾迪‧卡斯柏瑞克（Eddie Kaspbrak），該角色深受影迷喜愛，也讓他在恐怖片領域被視為代表性演員之一。

其近年作品包括《黑電話2》（The Black Phone 2）、《詭影檔案85》（V/H/S/85）、《小型引擎修理》（Small Engine Repair）、《我們發現了什麼》（What We Found）等。電視劇作品則涵蓋《撲克臉》（Poker Face）、《海豹突擊隊》（SEAL Team）、《恐怖五十州》（50 States of Fright）與《第一夫人》（The First）等。蘭森最後一次電視演出，為今年6月播出的《撲克臉》第二季單集。

此外，蘭森曾於2021年公開自身童年遭性侵的經歷，指控其前家教提摩西‧魯阿洛（Timothy Rualo）於1992年間，多次在馬里蘭州鳳凰城的住家對其施暴。他當時透過Instagram公開一封長文，揭露多年來的創傷經驗，引發外界關注。

蘭森辭世消息曝光後，社群平台湧入大量悼念留言。不少影迷在X平台發文表示震驚與不捨，稱他為「恐怖片領域的重要演員」，也有人感嘆「剛重看《牠》系列，就傳來噩耗」。相關追思訊息持續在網路上發酵。

