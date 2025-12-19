好萊塢男神回歸 阿湯哥變超狂挖掘者

好萊塢兩大男神湯姆克魯斯與休傑克曼都將帶著新作回歸，湯姆克魯斯與名導阿利安卓‧崗札雷‧伊納利圖合作《挖掘者》，名導第一次與湯姆克魯斯合作，便深深震撼於對方對電影工作的投入與熱情；休傑克曼則是在《綿羊偵探團》中飾演牧羊人喬治因不明原因死去，他的綿羊們決定為牠們的主人伸張正義，在撲朔迷離的疑團下找出下手的凶手。

湯姆克魯斯今年才正式告別其演藝生涯最具代表性的系列作《不可能的任務》，阿利安卓‧崗札雷‧伊納利圖近日在訪談中分享，「他的風度、理解力、熱情與正直，以及他準備作品的方式，都令人敬佩。他熱愛整個創作過程，電影製作已經是他40年來的人生核心。」他更拍胸脯保證：「阿湯哥在新片中的表現，絕對能再度驚豔全世界。」

此外，《綿羊偵探團》改編自德國知名作家萊奧妮史汪的暢銷懸疑小說，集結《愛是您 愛是我》艾瑪湯普遜、《絕命毒師》布萊恩克萊斯頓、與《Ｘ戰警》派屈克史都華等重量級明星陣容，以及一群毛絨絨的綿羊偵探們，片中峰迴路轉又人人有嫌疑的牧場謀殺案，將揭開驚人的祕密。