好萊塢百年老店華納被吞掉! 出資827億美元收購 Netflex將成影視霸主

Netflex收購好萊塢百年老店華納。 圖 : 翻攝自華爾街見聞

[Newtalk新聞] Netflex 已達成協議，將以歷史性的合併方式收購華納兄弟探索公司，此舉將全球主導性的付費流媒體平臺與好萊塢最古老、最負盛名的製片廠之一合二為一。

根據週五宣佈的交易條款，華納兄弟股東將獲得每股 27.75 美元的現金和 Netflex 股票。該交易的股權總價值為 720 億美元，企業價值約為 827 億美元。

據《彭博社》報導，知情人士透露，協定中包含一項 50 億美元的分手費條款，若監管機構未批准交易，該筆費用將支付給華納兄弟探索公司。收購案本身預計將在未來 12 至 18 個月內完成交割。

「哈利波特」掀起了小說和電影熱潮。 圖：翻攝自Youtube

作為交易完成的前提條件，華納兄弟將完成其有線電視頻道資產的剝離計畫，包括 CNN、TBS和TNT，這意味著 Netflex 將專注於接收其影視製片廠及 HBO Max 流媒體服務資產。這筆收購將使 Netflex 獲得《黑道家族》、《哈利·波特》及《六人行》等龐大的內容資產庫，此次合併後實體的使用者基數預計將達到 4.5 億，穩固其對華特迪士尼和派拉蒙等競爭對手的領先地位。

此前，在完成出售前整體估值超過 600 億美元的華納兄弟探索公司，引起了多方覬覦。據知情人士透露， Netflex 主要以現金形式支付，其報價優於競爭對手派拉蒙 Skydance 每股 26 至 27 美元的區間。彭博智庫分析指出，若按此前每股 30 美元的潛在報價計算，華納資產的股權估值曾一度看高至 750 億美元。

雙方此次談判進展迅速，華納兄弟探索公司 CEO David Zaslav 與 Netflex 聯席 CEO Ted Sarandos 之間密切的個人關係在其中起到了關鍵作用。儘管面臨監管不確定性，Zaslav 仍傾向於對抗政府可能阻止交易的嘗試。

華納兄弟於今年 10 月在此前收到多方意向後正式尋求出售。據彭博週四報導，Netflex 進入了獨家談判階段。

美國經典影集《六人行》。 圖：翻攝自維基百科(資料照)

促成此次出售的背景是傳統電視業務的持續萎縮。隨著觀眾加速向流媒體轉移，華納兄弟最近一個季度的有線電視網路部門收入下降了 23%，用戶取消訂閱且廣告商流失。儘管面臨挑戰，成立於 1920 年代的華納兄弟仍擁有超過 390 億美元的銷售額，與 Netflex 2024 年全年的營收規模相當。

對於 Netflex 而言，這筆交易是其發展史上最重要的里程碑。這家近三十年前靠郵寄 DVD 起家的公司，2024 年收入已達 390 億美元，市值約 4,370 億美元。此前，Netflex 在沒有龐大歷史內容庫或製片廠資產的情況下，通過外部版權授權和激進的原創內容策略成長為好萊塢最有價值的公司。

收購成立於 1920 年代、銷售額同樣超過 390 億美元的華納兄弟，填補了 Netflex 在傳統片庫上的空白。交易完成後，Netflex 將擁有 HBO 電視網路及其熱門劇集如《黑道家族》和《白蓮花度假村》，以及涵蓋《哈利·波特》系列的龐大影視檔案。華納兄弟的標誌性內容將為 Netflex 提供強大的護城河，助其在流媒體混戰中保持絕對優勢。

