好萊塢編劇都想不到的發展 Netflix正式宣布併購華納兄弟

Netflix正式宣布併購華納兄弟，將其電影、電視拍攝、與串流業務納入旗下。（Netflix提供）

大家有想過，如果《魷魚遊戲》跟《哈利波特》，變成同一個老闆的話，那會怎麼樣呢？沒錯，早上好萊塢才在傳Netflix計畫併購華納兄弟探索集團（WBD，Warner Bros. Discovery），現在就拍板定案，敲定了美金720億元的併購價格。

根據Netflix對外公佈的協議，將收購華納兄弟，包括旗下電影、電視拍攝業務，以及HBO電視頻道、HBO Max串流平台。等於證實了，華納兄弟探索集團將把原本的業務一分為二，像是CNN、TNT Sport、Discovery頻道等，都不在被收購的範圍內。

而Netflix會看上華納兄弟的電影與電視業務，當然著眼於其公司擁有龐大的電影電視智慧財產權，像是《宅男行不行》《黑道家族》《權力遊戲》《綠野仙蹤》、DC宇宙等，這些一口氣都變成Netflix的財產。

Netflix聯合執行長泰德薩蘭多斯（Ted Sarandos）說：「我們的使命一直是娛樂世界。」 「透過將華納兄弟令人難以置信的節目和電影資料庫——從《北非碟影》和《大國民》等永恆的經典作品到《哈利波特》等現代熱門電影——與我們的《怪奇物語》、《KPop獵魔女團》和魷魚遊戲》等文化定義遊戲相結合，我們將能夠做得更好。團結起來，我們可以為觀眾提供更多他們喜歡的東西，並幫助定義下個世紀的故事講述。」

Netflix聯合執行長泰德薩蘭多斯。（Netflix提供）

至於大家更關心的，在併購後，華納兄弟還會發行電影嗎？還是直接上Netflix？聲明中表示會繼續在戲院發行電影，至於HBO、HBO Max的節目，也會讓Netflix的訂戶有更多高品質的內容可以選擇。其實之前HBO就把一些經典電視節目賣到Netflix，像是《慾望城市》等，目的是希望可以吸引到新世代的觀眾認識這些經典，拓展節目的知名度。總之在併購完成後，Netflix一口氣成為跨平台的霸主，包括串流平台、有線電視、電影台、戲院發行等。

至於併購的經費，主要是透過換股的方式，讓WBD的股東每股可以拿到美金23.25元，以及市值美金4.501元的Netflix股票。而華納兄弟探索集團的拆分計畫，會在2026年第3季完成，把非影視娛樂創作的業務都獨立出去。除了讓兩邊的股東點頭以外，還需要得到主管機關的同意，預計會花上12到18個月才能完成併購程序。

