好萊塢編劇都想不到的發展 Netflix正式宣布併購華納兄弟
大家有想過，如果《魷魚遊戲》跟《哈利波特》，變成同一個老闆的話，那會怎麼樣呢？沒錯，早上好萊塢才在傳Netflix計畫併購華納兄弟探索集團（WBD，Warner Bros. Discovery），現在就拍板定案，敲定了美金720億元的併購價格。
根據Netflix對外公佈的協議，將收購華納兄弟，包括旗下電影、電視拍攝業務，以及HBO電視頻道、HBO Max串流平台。等於證實了，華納兄弟探索集團將把原本的業務一分為二，像是CNN、TNT Sport、Discovery頻道等，都不在被收購的範圍內。
而Netflix會看上華納兄弟的電影與電視業務，當然著眼於其公司擁有龐大的電影電視智慧財產權，像是《宅男行不行》《黑道家族》《權力遊戲》《綠野仙蹤》、DC宇宙等，這些一口氣都變成Netflix的財產。
Netflix聯合執行長泰德薩蘭多斯（Ted Sarandos）說：「我們的使命一直是娛樂世界。」 「透過將華納兄弟令人難以置信的節目和電影資料庫——從《北非碟影》和《大國民》等永恆的經典作品到《哈利波特》等現代熱門電影——與我們的《怪奇物語》、《KPop獵魔女團》和魷魚遊戲》等文化定義遊戲相結合，我們將能夠做得更好。團結起來，我們可以為觀眾提供更多他們喜歡的東西，並幫助定義下個世紀的故事講述。」
至於大家更關心的，在併購後，華納兄弟還會發行電影嗎？還是直接上Netflix？聲明中表示會繼續在戲院發行電影，至於HBO、HBO Max的節目，也會讓Netflix的訂戶有更多高品質的內容可以選擇。其實之前HBO就把一些經典電視節目賣到Netflix，像是《慾望城市》等，目的是希望可以吸引到新世代的觀眾認識這些經典，拓展節目的知名度。總之在併購完成後，Netflix一口氣成為跨平台的霸主，包括串流平台、有線電視、電影台、戲院發行等。
至於併購的經費，主要是透過換股的方式，讓WBD的股東每股可以拿到美金23.25元，以及市值美金4.501元的Netflix股票。而華納兄弟探索集團的拆分計畫，會在2026年第3季完成，把非影視娛樂創作的業務都獨立出去。除了讓兩邊的股東點頭以外，還需要得到主管機關的同意，預計會花上12到18個月才能完成併購程序。
更多鏡週刊報導
Netflix搶到華納兄弟探索集團優先議價權 派拉蒙抗議
Lisa再挑戰演技！與馬東石、李陣郁同台 主演Netflix大片《驚天營救：泰戈》
美國自由攀岩傳奇來台挑戰101 Netflix明年全程直播
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 15 小時前 ・ 71
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 275
瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動 全場鼻酸
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，今（5）日起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從外貌焦慮、失智之愛、窒息關係、性別認同到身體自主，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 36
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 144
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 14 小時前 ・ 6
邵雨薇《人浮於愛》面對被侵犯 吐心裡的痛：永遠停在17歲
《人浮於愛》開播後掀起強烈迴響，宋芸樺感性表示：「《人浮於愛》陪我從 30 歲女孩跨到女人。從迷失、受傷，到重新找回自己的力量，它給了我很多啟發。」范少勳則說：「謝謝觀眾的支持，請一定要看到最後，也許結局會讓你更理解『愛的模樣』。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發起對話
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大
朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 23
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 174
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 9
陳匡怡深夜再爆走曝「陳柏霖也追過我」 喊話別再對她錯誤敘述
【緯來新聞網】曾出演偶像劇《我可能不會愛你》的女星陳匡怡5日凌晨再於社群媒體拋出驚人言論，表示：「陳緯來新聞網 ・ 11 小時前 ・ 33
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 54
狂！張小燕、張清芳等6天后同框聚餐 網驚：含金量好高
「麻辣天后」利菁三日在社群平台分享一張聚餐合照，畫面中可見張小燕、張清芳、葉璦菱、李翊君、方芳芳等多位天后級藝人罕見同框，貼文簡潔寫下「天后宮，聚餐。」隨即引發網友熱議，紛紛盛讚這張照片「含金量好中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 51
獨缺朱孝天！F4上海演唱會「加入五月天阿信」證實：將演唱新歌
偶像男團「F4」睽違16年正式回歸，將舉辦「F☆FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」，首站將於本月19至22日在中國上海梅賽德斯奔馳文化中心登場。先前傳出朱孝天多次提前曝光合體計畫，因此被排除在本次演出之外；如今有網友發現，除了言承旭、周渝民、吳建豪，五月天阿信竟然也名列演出陣容，對此相信音樂證實了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
濱崎步「無人演唱會」遭中媒控假消息 御用美容師淚崩還原真相
日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉行的演唱會，因「不可抗力因素」，在前一天遭中方緊急通知中止，濱崎步仍決定照原定計畫開唱，並全程錄影，感動全球粉絲。不料事後卻有自稱攝影團隊的工作人員跳出來「道歉」，聲稱外流的照片影像是「彩排」，此說法隨即被大量中國媒體跟進報導。對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣憤發文，還原當時令人動容的內幕，駁斥所謂的「假消息」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 55
炎亞綸才宣布進軍泰國開唱！突宣布延期、開放退票「真實原因曝光」
炎亞綸日前在生日會送上驚喜，推出全新專輯《Ikigai》，並宣布在12月20日要飛往泰國曼谷當地開唱，是他首次在泰國舉辦演唱會，4日卻突然宣布延期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 29
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 41
劉書宏被打到骨裂！才剛康復就「脫衣滾床」 激情畫面曝光認了：滿硬的
劉書宏、邱子芯在三立《百味人生》中組成「凡姝CP」受觀眾喜愛，兩人從原先不被看好，到劇情越走越像浪漫偶像劇，討論度狂飆。兩人劇中因家族企業而展開「兩年契約婚姻」，隨著日常相處與多次面臨生死關頭，關係逐漸升溫、火花四射，讓觀眾直呼愈看愈上頭。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話