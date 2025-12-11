好萊塢美乳女神挨酸整形！不對稱全因「意外縫19針」 她罕動怒：想縮胸

娛樂中心／綜合報導

28歲好萊塢性感女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney），以火辣身材與甜美臉蛋走紅，被封為新生代「美乳女神」。隨著人氣水漲船高，她也不斷被酸「一定有動過」、「臉怎麼越來越不一樣」。對此，她近日在拍攝《The Housemaid》宣傳影片時，罕見正面開嗆整形傳聞，態度超直白。

席德妮與阿曼達塞佛瑞德（Amanda Seyfried）一起接受《Allure》訪問，談到是否有想澄清的「美容謠言」時，她一秒回擊：「全部都來，我從來沒有整形！」更語出驚人說自己「怕針怕到不行」，連想像都不敢，「我超級怕針，你們完全想不到。」

她強調外界以「12歲舊照」對比現在非常不合理：「拜託，你不能拿我 12 歲沒有化妝的照片，跟 26 歲、專業燈光跟妝髮後比吧！當然不一樣啊。」並直呼網路上的評論「大家都瘋了」。訪談中，塞佛瑞德笑說有些醫美做年紀大了會很有用，願意未來帶著她一起去，「到時候給妳一點抗焦慮藥，妳會超快樂。」席德妮也跟著開玩笑：「如果我真的有整，我臉就更對稱了好嗎？」原來她小時候曾在玩滑水板時摔傷，臉上縫了 19 針，導致「一隻眼睛比另一隻張得大一點」，這也是她最常被誤會的地方。

除了整形謠言，她也曾透露唯一想動刀的部位其實是——縮胸。她在《Glamour UK》受訪時說，高中因胸部太大感到困擾，一度想 18 歲就去做縮胸手術，是媽媽提醒她「會後悔」才作罷。「現在我真的很慶幸沒做，我很喜歡它們，它們是我最好的朋友。」席德妮自青少年時期就在鏡頭前成長，如今面對各種外貌評論，她越來越坦然。訪談最後，她和塞佛瑞德聊到最極端的角色轉變時，她也笑說：「《Christy》算最大的一次變身。」

