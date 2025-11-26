好萊塢聖誕大遊行 美華聯200人參加

美國華人社團聯合會將組織200人遊行隊伍，參加11月30日在星光大道舉辦的第93屆好萊塢聖誕大遊行。（記者張宏／攝影）

武術舞獅熊貓等中華元素，將閃亮好萊塢。美國華人社團聯合會將組織200人遊行隊伍，第七次參加11月30日在星光大道舉辦的第93屆好萊塢聖誕大遊行。在24日記者會上，洛杉磯眾多政要明星與社會名流出席，現場預演熱鬧非常。

（影音來源：記者張宏）

好萊塢聖誕大遊行有近百年歷史，是全美最具影響力遊行之一。每年吸引數十萬人現場觀看，電視觀眾則超百萬。

新聞會現場聳立高12呎充氣大熊貓，總策畫陳慧碧表示，每個海外華人都有責任和義務，向世界傳播中華傳統文化。這次參加隊伍，將由七個方陣組成，出場順序依次為美華聯橫幅隊、美華聯鑼鼓隊、林日昇駕駛的禮賓車、由美中經貿文化藝術聯合會與陽光教育學院，奉商美國總會等。現場還有兩隻可愛又醒目的24呎超大熊貓隊、武術和舞龍及美國內蒙古總商會等組織民族服裝隊。

屆時將有200華人組成的遊行隊伍，今年新增哪吒武術表演，哪吒是中國神話的少年英雄，代表希望與新生的力量。還有由50位青少年組成的小獅子表演隊和氣勢恢宏的舞龍隊。同時有旗袍表演隊及壓軸登場的56個民族服裝方陣，各種民族絢麗服飾展示中國文化多元、和諧與包容的特質。

美華聯已連續六年參加遊行，今年為此成立好萊塢聖誕大遊行籌備委員會，由張勇擔任籌備委員會主席、陳慧碧任總策畫、張素久和林日昇任榮譽主席。擔任組委會主席的還有熊文勝、江風年、許承武、趙林、林連連、朱俊英、于忠霞、王蜀、楊弼。

