好萊塢資深女星離世！享壽89歲 曾入圍3次奧斯卡

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

美國資深女星戴安拉德（Diane Ladd）驚傳逝世，享壽89歲。對此，她的女兒蘿拉鄧恩（Laura Dern）也在今（4）日證實母親的死訊，透露自己到最後都陪伴在身旁，但對於死因卻沒有多做說明。

美國資深女星戴安拉德（Diane Ladd）離世。（圖／翻攝自蘿拉鄧恩IG）

根據美國媒體《綜藝報》報導，蘿拉鄧恩發表聲明證實母親離世的消息，透露母親今（4）日在加州的家中安詳離開，而自己也在身旁陪伴，「她是一位偉大的女兒、母親、祖母、演員、藝術家，也是充滿同理心的靈魂，彷彿只有夢裡才能出現這樣的人。我們非常有幸能擁有她。」

戴安拉德1974年因與馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）合作《愛麗絲不住這裡》而知名度大開，還因此獲得奧斯卡最佳女配角的提名。出道多年的她，演出過數十部作品，包括，《唐人街》、《選情尬翻天》、影集版《愛麗絲》等。

此外，戴安拉德曾以《我心狂野》與《玫瑰情緣》再獲奧斯卡女配角提名，其中《玫瑰情緣》還是與女兒蘿拉鄧恩雙雙入圍。而她不只是名演員，還是名歌手，曾在2006年及2013年推出過個人專輯。如今離開也讓影迷相當不捨。





