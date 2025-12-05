好萊塢「反派專業戶」爆死訊 家中病逝 享壽75歲

好萊塢日本裔演員田川洋行病逝，享壽75歲。（圖／翻攝自caryhiroyukitagawaofficial IG）





以飾演反派聞名的好萊塢日本裔演員田川洋行（Cary-Hiroyuki Tagawa）因中風併發症，於美國時間12月4日在洛杉磯聖塔芭芭拉的家中過世，享壽75歲。

根據外媒報導，田川洋行因中風併發症於洛杉磯聖塔芭芭拉的家中離世，享壽75歲。擁有空手道與劍道底子的他，在多部電影《末代皇帝》、《007：殺人執照》活躍，並且還是經典的「反派專業戶。」

對於被稱為「反派專業戶」，田川洋行曾在2007年採訪中提及，自己雖然不得已接下角色，但依舊感謝有這些機會，「如果我沒有演出這些壞蛋，那我也沒機會演出好人」，並肯定自己是一個很棒的反派角色。

廣告 廣告

除了在大螢幕中被熟知，田川洋行因1995年在《真人快打》改編的電影《魔宮帝國》中飾演尚宗一角，霸氣說出：「Your Soul Is Mine！（你的靈魂是我的！）」而在遊戲界也成為經典人物。



【更多東森娛樂報導】

●陳都靈將被「獻祭」 靈媒爆料瘋傳 工作室打臉陰謀論

●「那對夫妻」女兒妮妮疑遭校園霸凌 爸爸喊話：我會陪著面對

●獻祭陰謀論！迪麗熱巴像「複製人」...粉絲嚇壞：是假的

