好萌！台北動物園迎新生 保育員當保母哺育弓角羚羊寶寶

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園弓角羚羊家族12月10日誕生1隻雄性小羚羊，為冬日帶來溫馨喜訊；然而，羚羊媽媽為初次生產，對於寶寶的到來感到極度慌張，並未展現育幼行為，動物園決定啟動人工哺育機制，由保育員接手擔任起保母，負責哺育弓角羚羊寶寶的任務，確保羚羊寶寶可以攝取足夠營養長大。

台北動物園表示，剛出生的弓角羚羊寶寶需要密集照料，保育員們為了餵養羚羊寶寶，得輪班從大清早到深夜挑燈餵奶，但想要人工哺育弓角羚羊寶寶也不容易，如果將奶嘴正對羚羊寶寶口部，牠會撇過頭不喝，得從嘴巴側邊餵奶才能激發寶寶展現類似咀嚼的擠奶動作來喝奶。

廣告 廣告

久未接手人工哺育的保育員們也得先一步步「照書養」，參考過去羚羊哺育研究資料以及園內的實際經驗，來調整羚羊寶寶喝奶時的姿勢，確保奶水能讓羚羊寶寶順暢喝下吸收，之後還得教羚羊寶寶離乳吃草，人工哺育處處是學問。

此外，為了讓弓角羚羊寶寶熟悉同伴的存在，保育員試著不定期讓1頭高齡獨居的雄性弓角羚羊和寶寶相處。羚羊寶寶對其他羊的叫聲、氣味會有所反應，還會主動靠近羚羊爺爺好奇觀察吃草，甚至一度想討奶喝，還把羚羊爺爺嚇了一跳！

動物園說，這2隻祖孫輩的羚羊目前彼此互動良好，或許過一陣子羚羊寶寶還可以跟著其他羚羊長輩們學習如何進食草料，為離乳做準備。希望這特別的「代間教育」可以幫助羚羊寶寶，在保育員的拉拔長大後更順利地融入群體，早日與遊客們在活動場相見。「大瓏企業」自2017年起投入動物認養計畫，認養弓角羚羊，以實際行動支持台北動物園的保育計畫，期待未來會有更多的新生寶寶來壯大族群。

【看原文連結】

更多自由時報報導

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

好天氣沒了！週三晚降溫轉雨 耶誕節升級大陸冷氣團報到

健康網》10種食物含毒素 美國網紅醫：能不食為宜

加熱菸合法上市≠可帶回！ 自日返台2盒遭海關沒入、最高罰500萬

