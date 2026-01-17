好萌! 非洲"蘇卡達象龜" 飼主打造"沙子樂園"助繁衍

中部中心/邱俊超 苗栗報導

萌寵來了！苗栗縣頭份市一位民眾，三年前幫朋友照顧，原產自非洲的，蘇卡達象龜，ㄧ養就上癮，乾脆在住家旁，打造一個烏龜樂園，一隻母龜更產下18顆蛋，顯示適應情況良好，落地生根，安心繁殖後代！

蘇卡達象龜有樂園。(圖/邱俊超攝)

這兩隻成年烏龜上，各揹著一隻，小小的、迷你版，湊近看，這龜殼也太萌了吧？像是波蘿麵包嗎？一個一個排在一起，這是視覺系的萌寵，令人看了好療癒!

飼主替「視覺系萌寵」打造樂園 來自非洲的「牠們」在台落地生根

蘇卡達象龜有樂園。(圖/邱俊超攝)1.2.3，4.5.6，這六頭大龜，與小龜們，生活在這個沙子樂園裡，有吃有喝被照顧，但是，產婦沒有特殊待遇，沒人幫她坐月子！飼主是苗栗縣頭份市，古姓冷氣裝設工程業者，三年前幫友人照顧蘇卡達象龜，一養就上癮！原產於非洲，是生活在大陸的陸龜中，體型最大的，最久可活一百五十年草食性動物，人工飼養需要有鈣補充劑，生長溫度高於16℃，需要足夠的放牧區!蘇卡達陸龜在台灣是列管的保育類動物，飼養需要登記，飼主不能任意棄養，也不能放牠趴趴走，不然也可能造成本土龜生態浩劫。

