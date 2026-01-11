好蘇胡！台東紅葉野溪溫泉 消波塊露天池超暖

台東紅葉野溪溫泉吸引民眾前來泡湯，邊欣賞美景，邊感受大自然的饋贈。（圖／東森新聞）





台東紅葉野溪溫泉，在八八風災時一度被沖毀，當時留下來當堤防的消波塊再加工，變成了溫泉池的池壁，相當別具特色。而紅葉野溪溫泉從日治時期，就以富含鐵質的美人湯出名，現在有消波塊溫泉池，吸引不少遊客前來泡湯放鬆身心。

遊客全身浸泡在野溪溫泉中，享受冬日限定的幸福時刻，遊客vs.記者：「（為什麼表情那麼痛苦），燙，哈哈哈。」

也有人不小心動作太快，沒注意到這溫泉池溫度高，瞬間戴上痛苦面具，不過沒過多久就適應溫度，全身泡下去甲舒適。

遊客vs.記者：「很舒服啊，很舒服。」

遊客vs.記者：「很舒服啊，（你是特地找野溪泡嗎），對啊，我是從西部那邊過來的，因為它溫泉點之前不在這裡，所以今年...它位置都會變，它不會是固定的一個地方，（你怎麼知道出水在哪裡），不知道，所以要找啊。」

溫泉池上方不斷冒出陣陣白煙，台東紅葉野溪溫泉吸引民眾前來泡湯，邊欣賞美景，邊感受大自然的饋贈，不過現場有不少裸露出來的石塊，細看才發現，其實有一部分竟然是消波塊。原來是因為先前八八水災沖毀紅葉野溪溫泉，當時運來當堤防使用的消波塊，後來再加工，就變成了溫泉池。

遊客vs.記者：「我們來的時候，冷水就一直進來，（可是這樣不會很冷嗎），不會不會啊，他底下就是溫泉，一直加熱一直加熱。」

想要多熱還在自己調整，而溫泉池水來自山中，沿著卑南溪支流鹿野溪往下流，泉質是碳酸氫鈉泉，俗稱「美人湯」，也富含鐵質。紅葉野溪溫泉從日治時期就已經很有名，畢竟在露天溫泉池，投入大自然懷抱，放鬆身心，任誰都難以抗拒。

