大進補！曾文水庫蓄水量破億 南化蓄水率8天成長40％

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上游降雨持續，曾文水庫有效蓄水量再度突破1億立方米。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受到低氣壓、西南風、滯留鋒面等影響，國內規模最大的曾文水庫集水區4日起持續降雨，截至今晚(12日)，有效蓄水量再度突破1億立方米；而供應民生用水的南化水庫也不斷「進補」中，蓄水率8天成長40％。

南水分署統計，曾文水庫集水區4日一早到今天下午累積降雨量超過420毫米，入流不斷，水位持續攀升，蓄水率從原本的個位數，重回到兩成以上，增加了13％。

南水分署估算，曾文水庫8天來的累計入流量，可望超過1.23億立方米；由於集水區降雨持續中，進水會再增加。

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而南化水庫集水區從4日迄今，累積降雨量逾402毫米，上游逕流不斷，連同啟動甲仙攔河堰從高雄旗山溪進行越域引水，雙管齊下，預估可「進帳」逾5900萬立方米，蓄水率8天前才21％，現已重回6成。

南水分署觀測，截至今晚10點，曾文水庫的水位標高202.70公尺，蓄水率上升至22.30％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾1.36億立方米。

南化水庫的水位標高則來到172.57公尺，有效蓄水量為5026萬立方米，蓄水率攀升至61.44％；南水分署表示，目前台南地區供水正常，但也籲請民眾持續節約用水。

集水區降雨不斷，加上越域引水挹注，南化水庫蓄水率重回6成。(記者吳俊鋒攝)

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