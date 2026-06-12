大進補！曾文水庫蓄水量破億 南化蓄水率8天成長40％
〔記者吳俊鋒／台南報導〕受到低氣壓、西南風、滯留鋒面等影響，國內規模最大的曾文水庫集水區4日起持續降雨，截至今晚(12日)，有效蓄水量再度突破1億立方米；而供應民生用水的南化水庫也不斷「進補」中，蓄水率8天成長40％。
南水分署統計，曾文水庫集水區4日一早到今天下午累積降雨量超過420毫米，入流不斷，水位持續攀升，蓄水率從原本的個位數，重回到兩成以上，增加了13％。
南水分署估算，曾文水庫8天來的累計入流量，可望超過1.23億立方米；由於集水區降雨持續中，進水會再增加。
而南化水庫集水區從4日迄今，累積降雨量逾402毫米，上游逕流不斷，連同啟動甲仙攔河堰從高雄旗山溪進行越域引水，雙管齊下，預估可「進帳」逾5900萬立方米，蓄水率8天前才21％，現已重回6成。
南水分署觀測，截至今晚10點，曾文水庫的水位標高202.70公尺，蓄水率上升至22.30％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾1.36億立方米。
南化水庫的水位標高則來到172.57公尺，有效蓄水量為5026萬立方米，蓄水率攀升至61.44％；南水分署表示，目前台南地區供水正常，但也籲請民眾持續節約用水。
更多自由時報報導
逕流係數再提升 曾文水庫8天進帳可望達9位數
第一桶金已不是100萬？AI估「2026最新門檻」 金額嚇壞網友
斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光
台南仁德累積雨量全台第1 曾文水庫蓄水率重回2成
其他人也在看
跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶
投資人注意！正崴集團子公司、台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數，將於6月23日下市。不過最新數據顯示，還有3.4萬名股東，其中有7名手握千張股票的大戶，恐受到衝擊，股票恐淪壁紙。
台股史上第二大漲點！國家隊砸4億買超「這檔電子股」
台股昨（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。電子大廠和碩（4938）日前公布5月營收595億元，年增和月增均實現雙位數成長，國家隊砸下4億3246萬6280元買超4510張，成為買超冠軍。
世足賽／加拿大第76分鐘換人奏效！首戰1：1逼平波赫 本屆首場和局產生
加拿大和波赫在13日進行世界盃小組賽B組首戰，在比賽前段波赫率先靠著定位球破門，而加拿大則是在比賽後段走馬換將後，順利將比數追平，最終雙方就以1：1戰平，雙方在小組賽各取1分積分。
美伊簽和平協議有望！美股四大指數全紅 道瓊漲353點、費半揚1.52%
美國和伊朗傳出最快14日將簽署和平協議，加上太空探索公司Space X上市成本日最大焦點，投資人信心大增，週五（12日）四大指數收盤齊揚。
降息理由已消失！葉倫示警高通膨恐延續至2028年：美財政藏1危機「過去不擔心的現在全變了」
「展望今年剩餘時間，以及明年，通膨可能仍將高於聯準會的目標。人工智慧的繁榮，或許會將這種情況延續到2028年。」6月11日，美國前財政部長與聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）在出席東方匯理資產管理全球投資論壇時，向千名投資人示警。
大雨狂灌仍難解渴！曾文、烏山頭水庫蓄水率曝光 距脫離乾旱還有很長距離
鋒面通過加上華南水氣影響下，全台降雨不斷，尤其是中南部地區持續降雨，讓許多水庫進帳多，全台水庫進帳4.6億噸，不過南部地區水庫距離解渴還有很長一段距離。根據水利署統計，截至12日下午，曾文與烏山頭水庫蓄水率約25%，其中因這波降雨而增加的蓄水量1.23億噸，相當於增加14.8%，但是距離完全脫離乾旱、二期稻作供水無虞的50%警戒線，仍有很長一段距離。水利署受......
台股狂飆外資卻沒來？ 林昌興爆下週兩大核彈級風暴 大盤恐回測
台股近期走勢震盪劇烈，隨著指數叩關4萬點大關，不少投資人關心多頭信心是否已經全面回歸。對此，知名財經節目主持人林昌興在節目中直言，雖然指數出現強勢反彈，但他個人絕不認為眼前的危機已經完全解除，這波大漲並非多頭安全訊號，提醒網路族與股民千萬不要盲目追價。
累積配息逼近8元！它成立來總報酬近198% 除息最後買進是這天
市場避險情緒升溫，台股近期走勢震盪，市場焦點關注具配息抗震優勢的高股息ETF。大華銀投信表示，台股以AI成長為主調的投資趨勢並未扭轉，下半年仍樂觀看待台股發展。但今年以來漲勢強勁，短期震盪難免，建議投資人可強化配置配息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF。
高雄工廠陷火海狂竄黑煙 環保局重罰500萬元勒令停工
警方指出，岡山分局前峰派出所於12日晚間7時10分接獲報案，指岡山區本工五路一處工廠發生火災。警消獲報後迅速出動38輛消防及救援車輛、86名人員前往現場灌救，同時實施周邊交通疏導與管制措施，以維護人車安全並提供消防單位救災空間。消防局表示，火警發生後工廠迅速陷入火...
暴雨狂炸「全台大進補」！南部猛灌「這水庫超慘竟0%」
生活中心／綜合報導梅雨鋒面持續為全台帶來豐沛雨量，水利署統計，自6月4日至9日止，全台水庫預估進帳超過2億噸水量，南部主要水庫也明顯受惠，曾文－烏山頭水庫系統預估增加約4300萬噸蓄水量，不過根據最新水情資料顯示，全台仍有多座水庫蓄水率偏低，其中高雄阿公店水庫仍維持0%蓄水率，成為全台唯一顯示「見底」的水庫，引發關注。
台股又爆違約交割！ 新日興、欣興、旺矽合計逾7千萬元
此次遭申報違約交割的個股，主要集中在AI伺服器、散熱及半導體測試等熱門電子族群。資料顯示，新日興（3376）違約交割金額為3,051.3萬元，由新光及中信三重等券商分點申報；欣興（3037）違約金額為2,776.1萬元，申報券商包括永豐新竹、新光新竹、國泰台中及國泰桃園等分點；...
美伊傳將簽和平協議！一文看懂被川普廢除的核子條約
美國政府近日透露，美伊雙方即將簽署和平協議，有望結束這場為期三個月的衝突。這項重大進展，也讓外界重新關注2015年曾讓伊朗承諾限制核武、卻在2018年遭川普單方面撕毀的《伊朗核子協議》究竟有哪些關鍵內容。
進喔！高雄滿載越域引水 南化水庫蓄水率破5成
高雄與台南共用南化水庫，這波降雨甲仙區4天累積雨量突破400毫米，滿載越域引水挹注南化水庫破千萬立方公尺，11日晚提升蓄水率突破5成，南部水情穩定樂觀。梅雨滯留鋒面及西南氣流夾擊雨勢大，甲仙區4天累積雨量突破400毫米，大幅提升旗山溪流量，尤其雨還沒下完，今天受到鋒面北移及西南氣影響，氣象署發布大雨
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。
曾文水庫升回2成 經長：9月底前不會有問題
[NOWNEWS今日新聞]受到近期鋒面雨影響，曾文水庫昨（11）日晚間蓄水率超過20%，台南主要水庫都已經進入較安全水位，讓南部地區水情穩定。經濟部長龔明鑫今（12）日表示，這波鋒面讓南部水情出現好轉...
台灣超越中國了！躍升新興市場指數最大市場 專家揭AI紅利下的社會隱憂
受益於AI浪潮和半導體產業帶動，台灣今年第一季經濟成長年增率達13.69%，創下1987年以來近40年最高單季增幅，不過，此番榮景也引發大眾擔憂，當大量的資源、人才被大幅捲入半導體市場，台灣是否已做好準備。對此，財經作家游庭皓在網路節目《早晨財經速解讀》中指出，目前台灣已迎來新一輪產業升級，雖讓台灣財富累積速度快速擴大，但資源和人才大量往科技部門集中，貧富差......
大雨炸屏東! 高樹廣興村"泥流淹路" 鹽埔新圍大排暴漲
南部中心／洪明生、蘇晟維 高雄報導屏東在12日，持續有間歇性的豪大雨，也釀成了些許的積、淹水狀況，在高樹鄉的廣興村，瞬間雨勢沖刷大量泥水下來，導致排水系統應付不及，整個路面全都變成黃澄澄一片，而在鹽埔鄉的新圍大排，同樣因為山上大水下來，水流溢出到路面，但幸好雨勢停止後，都很快就排除。
藍白聯手！選罷法修正案「高虹安條款」三讀通過
被稱為新竹市長高虹安條款的「公職人員選罷法」第廿六條修正案，昨天在國民黨團、民眾黨團聯手下於立法院三讀過關，未來被法院宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，可登記參選為候選人，另外增訂涉詐欺罪被判決確定者則不得參選，全案在藍白人數優勢下以贊成五十七票、反對四十八票通過。
AI股還能抱下去嗎？謝金河點出觀察指標：不要極端預測
近期美股與包含台股的亞洲股市因美國就業數據、博通新一季財報等因素發生劇烈震盪，引發不少投資人憂心股市未來走向。對此，財信傳媒董事長謝金河在網路節目《老謝開講》中表示，股市在累積如此大的漲幅後，市場有必要修正過大漲幅，投資人在觀察市場變化時，應盡量保持中性，不要過度極端預測。謝金河說明，博通上一季的財報營業額達221.9億美元（約新台幣7019億2100萬元）......
SpaceX今上市！大賣空示警「那指拋售潮」
全球首富馬斯克(Elon Musk)旗下SpaceX終於週五(12日)掛牌上市，但電影《大賣空》主角本尊、知名投資人貝瑞(Michael Burry)發出警告，直言這場史詩級IPO恐將引爆美股那斯達克100指數的拋售潮。