好設計讓緣分三度延續!台中80坪新成屋以現代奢華元素打造全齡親子宅

什麼樣的好設計，讓屋主三度裝修都選擇與阿曼空間設計合作呢?這間位於台中西屯區的80坪新成屋，是屋主夫妻與兩位孩子的新家，而這次裝修，也是繼阿曼空間設計為屋主父母兩次裝修過後的第三度合作。有了前兩次的合作，屋主對於設計師有著極高的信任，因此全權交由設計團隊發揮。最終這間80坪的親子宅化身為結合現代奢華風元素，又舒適好住的訂製豪邸。



玄關空間在裝修時重新定義，機能沿兩側牆面規劃，讓渡出寬敞的空間，與客廳銜接處，豎起一道屏風，化解穿堂煞疑慮，也利用優美的磁磚紋理，創造出迎賓場域的視覺焦點。櫃體內部將層板開孔，搭配抽風機設計，保持空氣對流，穿了一整天的鞋子，也能保持乾爽。公領域風格秉持「好的設計，不是用大量裝飾堆疊出來，而是讓人一眼就感覺到質感。」為理念規劃。純白的牆面，綴以鍍鈦、義大利薄磚與天然石材，細膩堆疊層次，讓待客空間簡約而不簡單。在格局上，因應年幼孩子的活動需求，以半高電視牆串聯，空間感寬敞通透，也更容易注意彼此狀況。客廳天花保留原始樑柱結構，透過弧形線條重新詮釋，並向牆面延展，柔化結構量體的同時，拉升視覺高度，讓樑柱巧妙隱身，成就流暢而開闊的空間表情，可見設計團隊對細節設計與美的堅持。開放式餐廳選用長達三米的長桌，讓一家四口一同用餐更優雅從容，廚房則分為輕食與熱炒兩部分，避免油煙侵擾，日常用餐聚會之間更有儀式感。



女屋主職業為畫家，因而期盼擁有一處獨立且專注的創作空間。設計團隊除配置辦公桌外，另規劃一張寬敞的創作桌面，大理石紋理與牆面材質相互呼應，讓創作過程得以自在揮灑、不受拘束；並透過電控霧化玻璃的運用，在空間的通透感與獨立性之間取得恰到好處的平衡，使日常生活呈現張弛有度的節奏。寬敞的場域亦預留未來彈性，除了作為創作空間外，亦可轉換為孩子家教學習的教室，滿足不同階段的使用需求。



主臥室機能分界清晰，寢臥區以藕粉色布面材質搭配弧形線條鋪陳，散發柔和細膩的氛圍，透過多層次的材質堆疊，形塑豐富而有深度的空間表情。更衣間設置於通往衛浴的動線上，細緻規劃展示櫃與化妝台配置，使日常梳妝過程充滿儀式感；珍藏的精品包款亦被妥善收納於櫃體之中，宛如精品展間般精緻呈現。兒童房設計則跳脫傳統童趣風格，以簡約的色彩與線條堆疊為主軸，讓空間能隨著孩子成長自然轉換，避免因年齡變化而與空間語彙產生落差。



通往私領域的過渡空間以文化走廊為設計主軸，純白牆面搭配白光照明，使牆面畫作成為視覺焦點。刻意留白的場域，提供練琴、運動等多元使用可能；而以鏡面包覆的櫃體設計，除提升空間延展感，也方便使用者即時檢視動作表現，為住宅保留適度的彈性調整餘裕。

阿曼空間設計／王光宇

地址：台中市西屯區寶慶街18巷9號

電話：04-24511887

Email：kevin@aman.com.tw

網站：http://www.aman.com.tw

