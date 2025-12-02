好評影響力大公開！雙北市長2026潛在參選人聲量TOP 4

誰是網友心中的潛力股？

2026九合一地方選舉，各黨陸續有動作，六都當中的台北市、新北市，已悄悄開戰？關於台北市長的人選，因為「從從容容」獲得廣大網友討論的資深立委王世堅，在壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農自行公布的民調中穩居第一；但王世堅早已公開表態「完全不考慮參選」，因此本次聲量排行榜未將其納入。台灣師範大學政研所教授曲兆祥評估，台北市長選情目前比新北市單純，因為民眾黨目前並沒有提市長人選，而新北市情況複雜，涉及藍白合議題，預估要到農曆年後才可能出現較明朗的結果。資深媒體人邱明玉則認為新北市選情較單純，最後可能是民進黨參選人蘇巧慧對決國民黨參選人李四川。

廣告 廣告

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近三個月關於雙北市長可能的參選人網路聲量排行榜，帶你一次掌握話題焦點與討論熱區，誰是網友心中的潛力股？誰又因為爭議意外爆紅？

No.4 吳怡農｜好評影響力2.71

吳怡農的網路聲量因選戰表態而快速攀升，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，10月初吳怡農表態參選台北市長之後，整體網路討論熱度明顯上升，10月與11月聲量合計占比高達96%，市長選舉布局是本次調查期間的關鍵原因。

聲量高點落在10月31日，單日聲量達12,760筆，吳怡農親赴民進黨中央遞交參選意願書，公開表示「蔣萬安就是對手」，但他希望聚焦市政，反問市民「這幾年生活環境有變好嗎？」支持的網友表示，「好怕農農被台北人糟蹋」；反對者則認為，「先恭喜台北市長蔣萬安連任當選成功」。

另一波明顯聲量高點是11月26日，吳怡農主動公布「互比式民調」結果，指出自己在「非藍白支持者」中排名第二、僅次於王世堅，有信心突破綠營基本盤、爭取更多市民支持，持續穩固參選聲勢。邱明玉表示，除了王世堅沒意願外，可能高層對他的表現也有顧慮，目前台北市這局來說還是難產。

No.3 苗博雅｜好評影響力2.68

台北市議員苗博雅網路關注焦點主要集中於「公館圓環拆遷」與「市長選舉布局」兩大主軸。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測，與公館圓環相關的聲量高達73,301筆，佔總聲量32%，反映民眾對地方建設與交通變化的強烈關注；與台北市長選舉相關的聲量則為19,293筆，佔比8.3%，聚焦苗博雅是否可能參選。

台北市長選舉相關的聲量高點落在10月3日，對於被點名選市長，苗博雅回應，台北市優秀人才多，民進黨有立委王世堅、吳思瑤和吳怡農、行政院副院長鄭麗君。PTT有網友表示，「非苗不投」；也有人認為，「（苗）怕當炮灰，最後連議員都沒有」。

No.2 蔣萬安｜好評影響力2.95

台北市長蔣萬安近三個月的網路聲量，猶如城市脈動的縮影，9月與10月的聲量占比分別為39%與34%，11月略微回落至27%。他的聲量並非集中於單一事件的爆發，而是透過一系列的市政推動與議題互動，逐步累積起討論的熱度。

聲量最高峰是9月17日，民進黨秘書長徐國勇稱「台灣沒有光復節」，引發在野陣營強烈反彈，蔣萬安反問「如果台灣沒有光復，請問賴清德總統是哪一國的總統？」犀利回應，迅速點燃了社群對歷史詮釋的熱議。

市長與市議員苗博雅的多次交鋒，也是聲量高點之一，網友更在留言區熱烈討論，「期待苗博雅跟蔣萬安一戰市長」、「公館圓環流量比以前好太多了」；曲兆祥教授認為，儘管蔣萬安在網路討論度未奪冠，但他憑藉著穩健的施政風格與相對較低的爭議性，在網路上凝聚了正面的形象，默默地影響著市民的觀感，「好評影響力」位居本次台北市長人選榜單第一名。

No.1 沈伯洋｜好評影響力2.90

民進黨立委沈伯洋的聲量變化呈現高度集中趨勢，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測，9月與10月聲量占比分別約為11%和12%，而11月單月聲量則暴增至整體的76%，成為明顯的聲量高峰期。

主因可歸結為兩大焦點事件接連引發社群關注與政治討論。首先是中國放話將對沈伯洋全球通緝，立刻引發網友對其人身安全的擔憂，也帶動對台灣政府應對作為、兩岸關係緊張情勢的廣泛討論。2026台北市長選舉相關的話題迅速升溫，10月底傳出罷免團體轉而支持沈伯洋出戰市長選舉，為聲量墊下基礎。11月12日，聯電創辦人曹興誠公開呼籲總統賴清德徵召沈伯洋參選台北市長，瞬間引爆輿論熱潮。立委王美惠同一天在立法院質詢陸委會主委邱垂正，激動拍桌關切「如果沈伯洋出國被抓怎麼辦」，更批評官方反應不夠積極。對於沈伯洋本次榜單聲量排名第一，邱明玉認為，沈伯洋聲量高受新聞時事推動，與支持度無直接關聯。

No.4 劉和然｜好評影響力2.68

新北市副市長劉和然近三個月的網路聲量呈現「前低後高」的集中趨勢。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測，9月與10月聲量占比僅約13%與17%，但11月聲量占比激增至70%，顯示討論熱度在11月大幅集中爆發。

單日高點出現於11月6日，聲量累積達1,255筆。他透過社群平台釋出個人定裝照，並以一句「準備好了」宣示參選決心，其中一套造型向8月退伍的藝人許光漢致敬；此舉引發網友兩極反應，有人認為形象文青有記憶點，但也有人質疑「哪來的自信？」對此，劉和然臉書回應，謝謝大家的提醒與意見，他都虛心接受，未來會繼續用創意方式讓市政更貼近市民生活。該話題連帶引發關於政黨提名協調、選戰形象策略等延伸討論，成為他近期聲量激增的關鍵點。網友表示，「劉也不錯，但川伯太強了。尤其搞定輝達後基本穩上了！還是要合作拿下寶座才是最重要的」、「跟（前立委）陳以信ㄧ樣，總是要先衝知名度才能有下一梯的局～也是好事，國民黨永遠有能人」。

No.3 蘇巧慧｜好評影響力2.77

民進黨立委蘇巧慧的聲量走勢，就像在選戰前夕按下了加速鍵。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測，9月與10月的聲量占比各僅約10%、11%，討論度平穩無波；但一到11月，聲量瞬間引爆，單月占比高達79%。這波爆量並非偶然，而是隨著民進黨正式徵召蘇巧慧參選新北市長後，她的相關討論湧現。從「準備好了」的自信喊話，到父親蘇貞昌成為助選大將，讓原本低調累積的聲量，在11月火力全開，為2026新北市長選戰拉開序幕。

蘇巧慧近三個月的聲量高點主要來自民進黨中央的助攻，最高峰出現在11月5日，民進黨選舉對策委員會決議，將建議中央黨部執行委員會徵召蘇巧慧參選2026新北市長，消息一出隨即掀起輿論關注，網友留言「吳怡農跟蘇巧慧我就放心了」、「又到了選民智商測試」、「要學學她老爸去廟裡發誓」。緊接著在11月26日的民進黨中執會正式拍板徵召後，蘇巧慧現場以「蘇巧慧準備好了」宣示參選，強調自己將是「溫暖、創新、會做事」的市長，並承諾用對新北的深厚感情，讓城市邁向更璀璨的未來。總統賴清德亦於粉專公開肯定蘇巧慧的表現，指出她出身民主家庭，三屆立委期間屢獲公督盟優秀立委評鑑，展現深厚問政實力與在地支持度，進一步穩固她在民進黨內的參選正當性與戰力形象。

No.2 李四川｜好評影響力2.80

台北市副市長李四川的聲量走勢，就像跑一場「耐力兼爆發力」兼具的馬拉松，10月衝進決賽圈、11月餘波盪漾。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測，李四川過去三個月的聲量占比約為14%、49%、37%。9月聲量低調鋪陳，像是賽前熱身，真正的火力全開來自10月輝達北士科案進入協商高峰，他不僅以副市長身份坐鎮協調，更被點名投入新北市長選舉，成為媒體與網友關注焦點。

聲量最高峰出現在10月12日，當天李四川宣布啟動與新光人壽「共同合意終止契約」談判，為輝達設廠清出關鍵一哩路，引爆8,425筆聲量，目前北市府已與新光人壽完成合意解約，後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約。這場「輝達協商大戲」讓他成功轉身成為「選戰潛力股」，11月相關話題繼續延燒，從市政推進到選戰卡位。

No.1 黃國昌｜好評影響力2.96

民眾黨主席、立委黃國昌長期名列政治人物聲量榜前五名，本次更以最高聲量登上新北市長潛在參選人排行榜第一，同時也奪得好評影響力冠軍。對此，曲兆祥教授分析，黃國昌的好評影響力勝過台北市副市長李四川，關鍵在於其支持者族群以年輕網路使用者為主，活躍於社群平台，留言參與度高，進而推升好評影響力。不過他也提醒，這樣的網路聲量與好評影響力表現，並不等於實際選票的支持度。

近三個月來，黃國昌接連捲入多起爭議，從被質疑動用狗仔跟監政敵，到立委林楚茵指控其「揭弊只揭別人，不揭自己人」，都引起網友高度關注。同時他公開表態有意參選新北市長，令政壇聚焦藍白之間是否可能合作。不過，民進黨內部則傳出評估認為，黃國昌最終參選機率不高，黃國昌11月30日強硬回應，表示民眾黨的縣市長提名徵召機制「輪不到民進黨說三道四」。根據《美麗島電子報》12月1日公布民調，民眾黨支持度只剩8.2%；《震傳媒》11月27日公布的民調顯示，13.4%支持民眾黨，邱明玉認為，若民眾黨最新只有8.2%支持度，黃國昌是否參選對選情影響不大。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月1日至2025年11月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

10月縣市長聲量TOP 10洗牌？蔣萬安重回好評影響力第一

8月十大縣市長聲量榜揭曉！「她」同時奪下聲量、好評雙冠王

7月縣市長聲量TOP 10出爐！「他」好評影響力最高

台北市議員5月聲量榜TOP 10 學者揭好感度的關鍵原因

「流氓喝水」是什麼梗？王世堅有出息！獲頒北科大名譽博士 單週聲量破7萬筆一文看懂