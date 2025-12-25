好誠實！利用孩子操作政治？鄭麗文推「台灣未來帳戶」卻批政府別不副署不執行：未來會以此方向研擬更多政策

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌今（25）日共推「台灣未來帳戶」方案，鄭麗文致詞時卻藉此批評執政黨，表示希望政府積極參與，不要為反對而反對，不要因為是在野黨提的就尖酸刻薄、處處抵制，「希望賴總統、卓榮泰不要因此不副署、不執行，國家機器不能空轉」，未來兩黨會以這樣的方向繼續推行政策。

鄭麗文表示，看到美國有川普帳戶的新創，她覺得當政府要用大筆資金投資美國，台灣孩子也不能少，包括英國、新加坡、以色列等國家都有思考過類似政策。

鄭麗文指出，透過未來帳戶，孩子們會學習到非常重要和正確的理財觀念，讓他看到什麼叫長期投資，而不是做短期投資性、賭博性的錯誤概念，也讓孩子不用擔心未來要背負很重的就學貸款，還要在就學期間打工，甚至於要給孩子戀愛的機會，「不然的話，為什麼少子化會越來越嚴重？」

鄭麗文說，經過與專家學者、智庫與前閣揆陳冲協助下，他們進行多次的深度討論，感謝兩黨智庫在上次會談後積極對接，多次開會討論，提出進步的福國利民法案。智庫已有相關草案初稿，接下來會由兩黨黨團更完整討論，積極推動。

鄭麗文接著批評，台灣政局動盪不安，嚴重朝野對立，不要忘記台灣有很多重大問題等著政府解決，時間不站在台灣這邊，重大國安問題若不能理性面對、積極提出政策做法，會遺留給孩子非常多債務，這樣的重大政策刻不容緩，這不分顏色、黨派，這是為台灣共同未來思考努力的重大方針，

鄭麗文最後話鋒一轉表示，希望政府積極參與，不要為反對而反對，不要因為是在野黨提的就尖酸刻薄、處處抵制，「希望賴總統、卓榮泰不要因此不副署、不執行，國家機器不能空轉」，未來兩黨會以這樣的方向繼續研擬更多重大政策。

（圖片來源：三立新聞）

