好誠實！戴佩妮哽咽攤牌 承認票房慘烈取消中國2場演唱會

金曲歌后戴佩妮近期正在中國進行的「雙生火焰」巡迴演唱會，昨（27日）唱到四川成都，她突在台上哽咽宣布，確定取消原訂於北京與廣州舉行的演出。她坦率向歌迷承認，是因票房未達預期，難以負擔高規格舞台成本，最終只能做出艱難決定，「很可惜，但沒有遺憾。」

戴佩妮昨在台上直言，自己從不在意所謂的面子問題，「如果我自己做不好，我就承認自己做不好，我不會強撐著說怎麼樣怎麼樣，然後要大家幫我吹得很厲害。」她表示，這次巡演在藝術層面獲高度肯定，卻仍無法抵擋現實的商業壓力。

戴佩妮27日在演唱會上哽咽宣布取消2場演唱會。翻攝Vetrax囂張衛視微博

「雙生火焰」舞台設計曾以獨特視角獲得國際高度肯定，不僅奪下倫敦設計獎最高等級鉑金獎，更在美國繆斯設計獎一舉拿下「概念設計－娛樂類」及「活動－演唱會類」兩項鉑金獎，三座國際最高榮譽加持，讓演唱會昇華為結合音樂、美學與視覺衝擊的藝術作品，卻仍難敵票房考驗。

她坦言，北京場與廣州場因尚未開賣門票，決定全面取消，中國巡演也將於明年1月17日的杭州場正式畫下句點。談及心境轉折，戴佩妮感性表示：「我常常說人生是一場修行，修行的第一步不是開悟，而是停止與現實對抗。我們應該問的是，如何安住自己的心。」

明年3月登雄蛋開唱

她也強調唯有允許事情發生、允許情緒起伏，才能避免內耗，真正面對現實。說到激動處，她一度哽咽表示：「真正的力量從來不是對抗，而是鬆手。所有的課都不是要你倒下，而是要你學會站著，站穩自己的心。」隨後她逐一唱名主辦單位與工作團隊，向所有幕後人員致上感謝。

隨後，主辦單位Live Nation也貼出正式公告，表示取消北京與廣州場次的原因，指出因特殊舞台製作、場地環境限制及現實條件的多重挑戰，經與藝人團隊及各方夥伴審慎溝通後，最終不得不取消兩站演出。目前戴佩妮「雙生火焰」巡演行程，除了明年1月17日杭州場外，也將於明年3月21日登上高雄巨蛋開唱。

戴佩妮明年3月將在高雄開唱。簡單生活節提供／資料照



