好讚耶誕禮！舊振南漢餅文化館 蛋黃酥贈高雄6000師生

舊振南送大寮區所有小學生蛋黃酥。(記者洪臣宏攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄舊振南漢餅文化館今年參與「2025大寮紅豆花田季」系列活動，耶誕節將屆，今(22)日加碼送蛋黃酥給大寮區近6000位小學生及教職員，祝福耶誕節快樂，收到的小朋友相當開心，有的迫不及待大快朵頤。

高市農業局今年媒合大寮區公所、大寮區農會與舊振南餅店合作，使用大寮紅豆開發「紅蜜紅豆費南雪(Financier)」，地方農產與百年漢餅品牌跨界結合，為「2025大寮紅豆花田季」揭開序幕，系列活動已於14日落幕。

舊振南漢餅文化館設在大寮區，這次參與地方年度盛事，與主辦單位合作愉快，因而決定加碼在耶誕節前夕，送給大寮區10所小學、5067個學生蛋黃酥，連同教職員，共送出約6000個。

舊振南表示，希望這份溫暖能夠感染更多人，共同帶來更多的正能量，讓愛心在歲末年終持續傳遞。

大寮區小學生收到意外的聖誕禮物。(記者洪臣宏攝)

