好豬、好食、好生活食農教育與社區走讀 以鹹豬肉DIY傳承地方飲食智慧





大甲區農會為深化在地食農教育並活化社區學習能量，昨日在南綠色照顧站辦理「好豬 好食 好生活」課程，結合食農教育、鹹豬肉DIY實作及社區走讀行動，帶領30位學員走進日南在地肉品店「日南來心肉」，從熟悉的生活場域中重新認識飲食文化與土地記憶。

講師鄭程日老師與肉舖店老闆阿來伯，從日南地區客家聚落的形成背景談起，延伸至道卡斯族的遷徙脈絡與大茅埔客家聚落的歷史關聯，讓學員理解地方族群文化如何形塑飲食習慣與生活樣貌。透過歷史脈絡的鋪陳，學員不僅「學做食物」，更能「理解食物從何而來」。以傳統鹹豬肉為媒介，再介紹豬肉保存的原理與基礎食品科學概念，說明鹽、蒜、五香粉與甘草等天然香料在防腐、抑菌與風味上的作用，並引導學員透過視覺、觸覺與嗅覺進行感官判斷，在購買食材上，培養不僅依賴標示日期的食品安全觀念。

這塊鹹豬肉，醃的不只是鹽巴，還有先民在移動與定居之間，為了生存而留下的時間智慧。從等待、翻面到熟成，所累積的不只是風味，更是一種與土地、氣候與生活節奏共處的經驗。在實作環節中，學員親手進行鹹豬肉DIY，先用米酒快速清潔(殺菌)，再以乾式按摩將辛香料揉鋪於豬肉上，之後還要經過濕式融合到冷藏熟成的流程，一步步完成屬於自己的鹹豬肉作品。透過手作體驗，強化參與感，也喚起許多長輩過往家庭料理的記憶，課堂中充滿交流與分享的溫暖氛圍。

總幹事黃瑞祥表示，日南綠色照顧站持續推動「讓綠色照顧走進生活」的理念，透過結合在地店家與社區資源，讓學習走出教室、融入日常。這次課程不只是一次食農教育活動，更是一場把地方味道、生活智慧與世代記憶慢慢說清楚、好好留下來的行動。



