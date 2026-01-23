好貴的早餐! 婦開車撞斷消防栓 賠償費近１０萬元

中部中心／邱俊超 苗栗報導

苗栗頭份鎮中正路，今天（23日）上午5點多發生車輛自撞路旁消防栓，水柱噴得3公尺約一層樓的高度。肇事的婦人開車外出買早餐，疑似精神不濟逆向撞上路旁消防栓。詳情連線記者吳璽璸。

嘩啦啦的水聲，還以為到瀑布區，路旁水柱噴得3公尺高，幾乎一層樓高，怎麼回事？一輛紅色轎車停在前面，消防栓就卡在它的前輪下。消防隊獲報趕來，車內的人沒事，但消防栓被撞斷很有事，因為消防人員關閉制水閥，但制水閥孔蓋鎖死，還是得等自來水公司才能關掉水源。

苗栗頭份鎮中正路 消防栓遭撞斷 水柱噴約３公尺高（圖／畫面來源：臉書 我是頭份人）









事發在23日早上5點多，路口監視器畫面拍到大貨車緩緩經過時，對向車輛大燈方向不太對，怎麼一直斜切過來，直到撞上路邊消防栓，噴出水柱。民眾一早看到消防栓斷了，嚇了一跳。怎麼會這麼誇張，警方初步調查，肇事的是44歲的劉姓婦人，清晨5點多開車外出要幫全家人買早餐，途中疑似精神不濟，車子偏離車道，逆向撞消防栓。





劉姓婦人開車外出買早餐撞斷消防栓 消防栓卡在紅色轎車前輪下（圖／民視新聞）









警方指出，婦人出門買早餐，疑似精神不濟自撞，消防栓的維修費用約7萬元。慶幸的是人沒事，只是這一頓早餐真的很貴。

劉姓婦人開車外出買早餐 疑精神不濟撞斷消防栓 消防栓卡在紅色轎車前輪下（圖／民視新聞）













