好貴的「旅費」！6旬男入旅遊群組 50萬「啪！沒了！」

蔡女擔任取款車手遭警方查獲。翻攝畫面

新北市65歲顏姓男子，日前參加Line群組的旅遊方案，不料對方與他聯繫之後，竟是慫恿他參與投資，顏男禁不住誘惑，先在12日面交50萬元投資款項，後續獲利想提領時，對方誆稱需再繳交手續費才能出金，顏男太太發現有異後報案，警方17日逮捕31歲蔡姓女車手，依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解，顏男原本是加入名為歲月好足跡的旅遊群組，並參加其中提供的旅遊方案，不料對方與他聯絡之後，竟是以高獲利、穩賺不賠的話術慫恿其參與投資計劃，最後在高額獲利的誘惑下，顏男於12日以面交方式將50萬元投資款項交付詐團。

警方從蔡姓女車手身上查獲的不法工作所得。翻攝畫面

後續顏男發現投資項目獲利，因此想要提領款項，但對方卻誆稱須繳付53萬7000元手續費才能出金，顏男的妻子察覺異狀後，陪同丈夫向警方報案，警方立即成專案小組，並陪同顏男誘捕車手，雙方約定17日面交款項時，於現場埋伏警力，待取款車手蔡女現身後，立即將她逮捕，並查扣工作不法所得薪資3萬8000元及手機1支，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署，並追溯詐團上游及金流。

警方呼籲，網路交友若涉及投資、金錢往來，務必提高警覺，勿輕信「保證獲利」、「穩賺不賠」等說詞；如有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙專線諮詢，避免血汗錢落入詐團口袋。



