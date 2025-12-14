好貼心! 年末聚餐派對多 北捷24站增設"嘔吐袋"

生活中心／綜合報導

歲末年終，尾牙、春酒各種聚餐活動越來越多。就有民眾搭捷運發現，某些站點增設了"嘔吐帶"，直呼非常貼心。台北捷運公司也表示，目前在鄰近大型餐廳的24個車站出口，都有設置，如果吃多喝多了可以順手領取，體恤清潔人員。

民視記者周容萱：「來到年末要迎接的除了有耶誕節、跨年，還有尾牙，超多聚餐活動，您知道嗎？現在在台北捷運的某些站點，出現了這個嘔吐袋，如果你在聚餐的時候酒喝多了、東西吃多了，沒有關係，進到捷運站可以隨時來取用。」週末幾乎天天都很多人的信義區，一個站就設置了兩個嘔吐袋，畢竟尾牙春酒高峰期間，這嘔吐帶需求勢必也會增加。

台北捷運即日起部分車站出口增設嘔吐袋。（圖／民視新聞）





民眾：「第一次看到這種東西，感覺還滿新穎很奇特，可能說不定等下就用到了，以備不時之需吧，就是可能都會用到，如果沒用到最好啦，（看過）很多都直接吐在上面。」民眾：「就覺得說可能，還是會有需要的人會去用到。」真的是聚餐後的貼心小幫手，也不只這裡，其實北捷在鄰近大型餐廳的24個車站出口都設置，包含南港展覽館、南京復興、台北車站、中山、台北101，以及公館、行天宮和西門等等，而且從12月會一直擺放到明年元宵節3/3日。





因應年末節慶多，台北捷運即日起24個車站出口增設嘔吐袋供民眾自行取用。（圖／民視新聞）

民眾：「(可能)喝酒的人也多，台灣的(捷運)都很好！」民眾：「有在進步啦，有看到北捷有在進步的空間。」我們都很喜歡當然有這貼心小袋子，也是清潔人員的好幫手。北捷表示，旅客飲酒後搭乘大眾運輸工具，最好請親朋好友陪伴，並隨身攜帶塑膠袋，如果站點沒有擺放，也能到詢問處索取嘔吐袋。不只讓清潔人員降低負擔，也維持乘車整潔。













原文出處：歲末年終提前備戰 北捷24站增設「嘔吐袋」

