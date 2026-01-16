好賭爸、生病媽一家全靠他！ 單親爸「5份工＋1檔股」10年拚到6千萬





一名網友透露，10年前是人生低谷，自己是單親爸爸，還要面臨父親賭債、母親洗腎、公司裁員等困境。當時他同時打五份工、邊進修邊從零股開始投資，如今持有28張台積電。

該名網友在論壇Dcard以「社會底層？從失業單親爸到資產6千萬，這是我拚命的十年」為題發文分享自己的投資經歷。表示自己10年前還處於人生低谷，那時父親因要還賭債賣掉老家，母親又長期洗腎住院，需要負擔龐大的看護費，自己還是單親爸爸，要撫養小學三年級的兒子。當時的他只能帶著兒子租屋，過著蠟燭兩頭燒的生活。沒想到不久後又被公司裁員，頓失經濟來源，當時身上的現金僅剩幾萬元，坦言「那種恐慌感到現在都忘不了。」

▼原PO表示自己為了照顧家人並負擔沉重的經濟壓力，過著蠟燭兩頭燒的生活，有時甚至累到開車時都忍不住打瞌睡。（示意圖，非新文當事人／取自Pexels）



但為了生活，他也只能咬牙撐下去，一邊領失業救濟金，一邊進修上課，甚至一口氣接了5份工作。他回想起那段日子，經常累到在高速公路上邊開車邊打瞌睡，有時精神渙散到幾乎快撐不住，只能不斷捏著大腿、打自己巴掌，並告訴自己，「為了孩子，不能倒下。」

同時，他也開始嘗試從零股開始慢慢投資，終於撐過了辛苦的時期，加上不斷的存股，至今手中已有28張台積電，再加上不動產後，如今的身價已突破台幣6000萬。最後，他表示自己寫這篇文章並非要炫富，而是想用這段經歷鼓勵正處低潮的朋友們，「人生真的不要輕易放棄」。

▼原PO表示自己除了努力工作外，也從零股開始慢慢累積，如今手握28張台積電，資產不可同而語。（示意圖／取自Pexels）

此案例吸引許多網友留言討論，對於原PO的遭遇，眾人看法不一，有人認為原PO能憑著一己之力從谷底翻身相當勵志：「我覺得滿厲害的，什麼都沒有、打掉重練，很強」、「一直都覺得能從底層翻身的人，除了努力及人品，還要有強大的意志力，畢竟那環境、身邊每個人，看到你改變......都想把你往下拉」，但也有網友認為，原PO除了努力外，能有這樣的成就運氣也很重要：「主動選股10年還能贏大盤，真的是上天眷顧」、「10年前台積電不到200元，漲了8倍，只能說你是上天眷顧」。



然而，也有人質疑，認為原PO的描述省略了許多細節，若要同時兼五份工又要去上課，時間分配上似乎不合邏輯，：「整篇AI唬爛，打5份什麼工，職訓局上什麼課？完全經不起考證」、「重點不是台積電，而是那5份工作的金流」、「原PO要分享的應該是進修+五份工+兼顧家庭的過程，股市也是賭博的一種，這並不適合給正在底層的人當借鏡」，認為這只能算是個案，不能讓每個處於低谷的人都照樣參考。

（封面示意圖／取自Pexels）

