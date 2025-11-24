《好運來》女星騎車錄影途中遭撞 臉受傷、肩脫臼
《好運來》八點檔女星顏曉筠，19日早上11點多騎車前往新北市林口的攝影棚，他直行時，前方一輛汽車要右轉進停車場，兩車發生碰撞，導致顏曉筠連人帶車噴飛，臉部、左肩都受傷。事後她在臉書發文報平安，無奈人生被迫按下暫停鍵，也對同仁感到抱歉。
白色轎車行駛在外側車道準備右轉，下一秒車禍發生了，騎士連人帶車被撞飛，滑行了好幾公尺，這才終於停下。碰的一聲巨響，嚇壞附近店家，紛紛走出來關心狀況。
附近民眾：「我們在這裡面，有聽到撞跟女孩子的聲音，才會出去看。救護車要載，她戴安全帽躺在地上之外，臉都是血啊。」
事發在19日早上11點多，新北市林口文化二路上，警方調查，當時王姓男子開車準備右轉，進到一旁的停車場，卻疑似沒注意到後方的直行機車，因此發生擦撞。雖然兩個人酒測值均為0，但是騎士多處掛彩，包含臉部受傷，左肩脫臼以及韌帶斷裂，而他的身分也曝光。
戲劇片段：「我們這一家聽起來很棒，而且我也很好奇，你會把爸爸媽媽畫成什麼樣子。」
她就是八點檔女星顏曉筠，當時正要去攝影棚，沒想到卻在途中發生車禍，案發5天後在臉書發文報平安：「被迫按下人生的暫停鍵，一切的過程不是很輕鬆，當和自身血液面面相覷，身體的痛楚也告訴我還活著。我聽從身體的聲音尊重康復的節奏，然後在安全的前提下，戴著更穩定更踏實的狀態，回到我熱愛的工作裡」。
女星顏曉筠：「我要反應的時候，我就已經被撞出去了，當我有意識再醒來，我就看著天空，問自己自己在哪裡。我現在很平安，我現在要好好面對開刀傷口以及恢復，還是覺得很對不起公司的同仁們跟我的工作。」
對此劇組表示，已和電視台以及顏曉筠取得共識，會另尋合適人選接續演出，讓戲劇進展能儘速回到正軌。
