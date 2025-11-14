四季線上 / 陳夙芳編輯

在劇中有四個失控的角色：趙明志＝高海生(翁家明 飾)、楊克帆(曾子益 飾)、蔡佩婕(程雅晨 飾)、陳逸凱(吳東諺 飾)，他們的行為讓人看的又氣又無奈。不是冷血算計、就是失控偏執、更被仇恨吞噬了理智。但是都說人生如戲，如果他們其中一人你的兄弟姊妹、孩子、父母的話，這樣的家人你還恨的下去嗎？會狠下心不理嗎？讓你選擇的話，假使他們有一位是你的家人，你會選擇拉誰一把？

趙明志（復仇者）

即使他的人生都是在報復中度過，但是對愛的人始終不變。像這樣的人，你覺得還有可能被感化嗎？

《好運來》如果他們其中一人是你的家人的話，你會選擇拉誰一把？

楊克帆（缺愛者）

因為從小就被假冒的父親打擊信心，即使和親生父親相認，他還是覺得自己得不到認同。這樣的人，你覺得是不是解開他的心結，就能變回原本的樣子呢？

《好運來》如果他們其中一人是你的家人的話，你會選擇拉誰一把？

陳逸凱（依賴者）

太怕孤單，太怕被丟下，一旦失去依靠就會崩潰。如果給他一個安全的家，他會不會就能放下執著？

《好運來》如果他們其中一人是你的家人的話，你會選擇拉誰一把？

蔡佩婕（偏執狂）

因為受了太多打擊，讓她失去了希望，也失去了自己。到底她要的是報復，還是只是想得到應有的幸福呢？

《好運來》如果他們其中一人是你的家人的話，你會選擇拉誰一把？

