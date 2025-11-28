《好運來》子峰換心的對象會是逸凱嗎？還是有更好的其他人選！

四季線上 / 陳夙芳編輯

趙明志(翁家明 飾)利用資源找到了能夠和子峰(楊皓崴 飾)配對的心臟，符合的人選是「陳逸凱(吳東諺 飾)」。你覺得以下誰會更適合換給子峰呢？

1.趙明志-最好是他。讓他為他所做的一切過錯贖罪，也不要再繼續害人。

2.楊克帆(曾子益 飾)-選他最合適了。畢竟也是個壞蛋，這輩子只會做出讓家人傷心的事，不如做些善事積點陰德。

3.陳曉剛(王燦 飾)-即將要死的人。反正曉剛來日也不多了，如果可以的話，讓曉剛把心換給自己的外甥也合理。

4.陳逸凱(吳東諺 飾)-還是選他。因為逸凱一直成事不足敗事有餘，不如就讓明志順道處理掉他算了。

