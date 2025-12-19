《好運來》惡魔趙明志的結局：哪一種最『大快人心』？！

四季線上 / 陳夙芳編輯

趙明志也就是高海生(翁家明 飾)作惡一生，自以為能控制子峰(楊皓威 飾)與曉慧(賴芊合 飾)及所有人。殊不知道他身邊的人，早就一個個準備叛離！如今加密錢包被克帆(曾子益 飾)掉包、間諜陸喬安(張家瑋 飾)也下落不明，曉慧和子峰也伺機反擊！這個有如惡魔般存在的「高海生」，大家覺得對他哪一種報應才是最大快人心呢？

A.直接領便當，並且把心換給子峰，確保他不會再有機會活著。

趙明志(高海生)最愛兒子了，移植給兒子也算功德一件。

B.讓他半殘著入獄，在獄中享受「特別照顧」慢慢痛苦死去。

一定要好好讓他在牢裡被折磨、半殘不死的活著。

