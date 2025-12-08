《好運來》正宮小三小四驚喜同框！蘇晏霈、張家瑋、程雅晨「搞怪自拍」萌翻網友

四季線上/林佩玟報導

民視八點檔《好運來》正宮、小三、小四驚喜同框，三位女神「絕美顏值」掀起熱議！劇中原本飾演正宮的蘇晏霈（飾 樂樂），因老公吳政澔（飾 弘軒）偷吃自己表妹決定離婚，接著程雅晨所演的「小三佩婕」想要扶正，卻沒想到又有「小四」張家瑋（飾 喬安）出現，劇情越來越精彩可期。

民視八點檔《好運來》正宮、小三、小四驚喜同框。/翻攝程雅晨FB

而張家瑋近日也PO出三人幕後花絮合照，難得可以看到正宮、小三和小四合體，讓網友非常興奮之外，同時三位女神的顏值爆表，站在一起的畫面美到讓人目不轉睛，就算扮鬼臉搞怪也是好可愛，家瑋笑說「戲裡火爆戲外歡樂」，且休息一年再回歸八點檔，直呼又遇到熟悉的戰友晏霈好開心。網友也不忘敲碗留言「想看喬安和樂樂一起教訓渣軒和渣婕」，家瑋則現身親自回覆「這不就來了嗎」，更令人期待接下來的劇情。

廣告 廣告

蘇晏霈、張家瑋、程雅晨一起扮鬼臉也是好可愛。/翻攝張家瑋FB

蘇晏霈「翻白眼」搞怪表情完全沒包袱。/翻攝蘇晏霈FB

【看更多】

程雅晨《好運來》偷虐「小麻吉」報應來了？童星蕭晴曦「做這一事」她嚇傻大叫

何豪傑《好運來》遭楚宣私下控訴「這一事」！慘被工作人員「膠帶封嘴」

民視新戲《豆腐媽媽》即將上檔！網友敲碗錦雯加入演出 本人「21字」回應了

【追好劇】《好運來》第242集精彩片段｜小三、小四火爆衝突





更多四季線上報導

張家瑋《好運來》教訓小三程雅晨！「互扯頭髮」直呼過癮

張家瑋《好運來》當「小四」談禁忌之戀！親曝與吳政澔「火辣親密戲」拍攝秘辛

蘇晏霈才是《好運來》本劇大魔王？何蓓蓓驚爆「正宮設局離婚」她不否認