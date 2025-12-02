《好運來》洪毛三度病危通知！暴瘦15公斤近況曝

娛樂中心／周孟漢報導



台灣演員「洪毛」出演過多部戲劇，精湛演技深植觀眾心中，不過今（2025）年9月底時，他卻傳出病倒入院後，當時肝指數飆破8000、黃疸指數高達21，甚至一度引發敗血症、三度被醫院發出病危通知。而在經過2個月後，他更是狂瘦15公斤，最新近況曝光。





洪毛（右）跟宮美樂（左）在《好運來》中飾演父女檔，是喜感擔當。（圖／民視提供）





演員洪毛走跳八點檔片場超過14年，更於日前加入民視《好運來》團隊，沒想到先前在拍攝期間，洪毛竟出現連日高燒不退的情況，以為是小感冒卻沒辦法輕易好轉，甚至體力急遽下滑，連走路都會虛弱到跌倒，緊急送醫就被評估轉大醫院，隨後醫師當場評估「有生命危險」，立刻轉入加護病房觀察。

洪毛本以為是小感冒，送醫後被評估須轉往大醫院，隨後被評估「有生命危險」。（圖／翻攝自洪毛臉書）

當時洪毛透過經紀公司回應，坦言情況比想像中嚴重，一度失去時間感，「直到朋友來探望我問今天幾號，我才發現自己已經躺了5天」，他表示這次生病完全是自己造成的，「長時間熬夜、飲食不規律，身體早就發出警訊，但我都忽略了」，也正因這次經驗，讓他意識到健康比一切都重要。

洪毛回憶，當時病情嚴重到讓他失去時間感，完全沒意識到自己躺了五天。（圖／民視提供）

眼看病情相當嚴重，洪毛也向外界喊話，「以我為借鏡，希望所有的朋友，就是能休息的時候就多休息，吃東西不要太油太鹹，然後定期做身體檢查」，同時對劇組和工作夥伴表達歉意，感嘆這次突發狀況讓團隊受到影響。不過，他也帶來好消息，透露身體各項指數已恢復正常、病情穩定，已轉到普通病房觀察。

紅毛當時已轉到普通病房觀察。（圖／翻攝自洪毛臉書）

經過2個月後，女星蘇晏霈昨（1）日在臉書分享洪毛近況，只見照片中除了有洪毛外，還有女星林柏妤、賴芊合，洪毛身穿西裝、手拿飲料，對鏡頭露出靦腆笑容，氣色看起來非常紅潤，但看得出他消瘦了不少，不僅臉頰小了不少，連下顎線也變得更加明顯。蘇晏霈則透露「毛哥也順利康復中，大家放心，我們都有好好叮（盯）他的」，並在文末高喊「他瘦了15公斤呀」。

女星蘇晏霈（左1）分享洪毛（右1）近況。（圖／翻攝自蘇晏霈臉書）

照片曝光後，洪毛也開心寫下「祝大家都幸福滿滿」，網友們見到他康復，也紛紛驚喊「洪毛哥你瘦了好多啊，但要顧好你身體喔！」、「瘦了怎麼感覺像李榮浩」、「看得出來洪毛瘦了，幸好氣色還可以」、「對啊！洪毛哥要再長些肉回來喔」、「洪毛瘦好多」、「洪毛哥變好瘦哦！祝早日康復」。





原文出處：《好運來》洪毛進加護病房急救「三度病危通知」！暴瘦15公斤、雙頰凹陷近況曝

