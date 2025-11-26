四季線上／韋冠宇 報導

51歲男星洪毛在拍攝八點檔《好運來》期間，發生嚴重健康問題住院治療，引起各界關心；病癒出院之後與圈內好友尹昭德、郭忠祐相約騎車出遊，尹昭德特此發文，表示自己沒在洪毛住院時去探病，僅以訊息關心，背後原因令人動容。

在《好運來》飾演中醫「歐陽輝」的洪毛，日前因為連日高燒不退而緊急送醫治療，檢驗出肝指數飆破8000、黃疸指數高達21，甚至引發敗血症、三度被告知病危，在加護病房昏迷了五天才恢復意識，讓粉絲與藝人好友對其病情憂心不已。

《好運來》洪毛3度病危 尹昭德「沒去探病」背後原因有洋蔥！再曝近況：心疼不已

洪毛經過一段時日休養，已病癒出院，並與車友尹昭德、郭忠祐到戶外騎車，尹昭德分享三人出遊照片並寫文抒發心情，表示「你住院時，沒去醫院探病，是因為我知道生病的人會不想讓人看見憔悴的病容，而且光應付病痛已無暇他顧，不想再去增加你的負擔，只有傳訊息表達關心之意。」充斥著善解人意與真摯友情；雖然洪毛外表明顯消瘦些許，不過讓粉絲安心不少，並期待他恢復健康再重返螢光幕。

