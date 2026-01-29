《好運來》童星殺青後再合體！「人人有獎」引網友懷念：快回來演戲

四季線上／韋冠宇 報導

經典八點檔《好運來》劇情融入不少創新元素，劇中許多童星表現更是令人印象深刻，在全劇殺青一個多月之後，童星們出席一場頒獎典禮，首次在公開場合同框，勾起網友滿滿的回憶，並敲碗再次在螢光幕看到他們絲毫不輸大人的精湛演技。

《好運來》劇情橫跨兩個世代，加入許多久違數年或首次到民視表演的童星，其中飾演童年「林樂樂」與「江玉婷」二角的蕭晴曦、飾演童年「黃育成」的邵宇匯、飾演童年「黃育欣」的鄭廂婷、飾演「張少強」的王宥謙以及飾演「紀佑愷」的侯承均，皆有令人驚豔的演出，為劇情增添更多亮點。

五位童星日前出席經紀公司「茂福傳播」舉辦的活動，由於在《好運來》表現優秀獲頒獎項，難得的合體勾起網友回憶，發現才一段時間不見，幾人已紛紛長大成為青少年、青少女，懷念在劇中演出的同時，也期望看到他們回歸螢光幕，再展現成熟演技。

