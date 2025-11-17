《好運來》謝京穎搏命演出「冰泉溺水」冷到痙攣！楊皓崴搶救後心臟病發倒地

四季線上／綜合報導

民視八點檔《好運來》再現驚心動魄的溺水情節！可薇（謝京穎 飾）遭到志偉（陳家逵 飾）下藥，竟在冰水池中昏倒，子峰（楊皓崴 飾）豁命搶救，自己卻心臟病發倒地；演員們在極其艱鉅的「身心挑戰」下完成拍攝，只為呈現最佳的戲劇效果。

謝京穎表示自己並不恐懼下水，但這次要在水裡長時間憋氣，加上低溫來襲，竟在水中冷到肚子痙攣；她透露拍攝場地就是「冰泉」，水溫極低，身體完全無法適應。「真的太冷了，我連在水裡等一秒都沒辦法！」每當導演一喊卡，她就必須立刻衝去沖熱水，認為自己能撐過來很不容易。

謝京穎為詮釋可薇遭迷昏落水，在低溫冰中泡到全身發抖。（圖片提供／民視）

這場戲中，陳家逵擔綱了陷害可薇的執行者，他不僅趁機下安眠藥，還假裝抽筋引誘可薇下水，再將其壓入水中導致昏厥。陳家逵表示，雖然劇中角色心狠手辣，但他演出時內心其實很掙扎。「要假裝抽筋引她下水，然後還要把她壓在水裡，那種良心不安和執行任務的矛盾情緒是很糾結的。」他也稱讚謝京穎的敬業，表示兩人在冰冷的水中為了不同目的互相拉扯，讓這場戲的張力十足。

陳家逵（左）假裝溺水，再拉謝京穎落水，場面驚險！（圖片提供／民視）

楊皓崴趕到泳池，奮不顧身將女友救起並進行CPR，雖然救援成功，自己卻因為身體虛弱及巨大的精神壓力，體力徹底透支，開始胸痛、臉色蒼白，最終竟當場倒地昏迷。楊皓崴透露，為了表現出子峰耗盡心力、瀕臨倒下的真實感，他特地在拍攝前在現場連跑好幾圈，讓自己身體達到極度疲憊的狀態，這樣演出來的虛弱、胸痛和臉色蒼白才能更真實。「子峰是一個身體不好但內心很堅強的人，他必須用盡所有力氣去救可薇，倒下的那一刻是完全放盡了。」

楊皓崴（右）一看到謝京穎溺水立刻奮身跳進水中救援，畫面緊張指數爆棚。（圖片提供／民視）

參與這場戲的演員在身心方面都經歷極大挑戰，而子峰倒地後心臟病發，引發後續一連串出人意料的劇情發展，角色間的火花也將更為精采。

