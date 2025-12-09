四季線上／韋冠宇 報導

女星謝京穎近期在八點檔《好運來》戲份吃重，所飾演的可薇即將陷入一場危機，與子峰（楊皓崴 飾）、海生（翁家明 飾）都有精采火花；而近期有網友發現謝京穎在鏡頭上的體態與臉型看起來有些微不同，猜測可能懷有身孕，消息雖未證實，已引起熱情網友道賀與討論。

在去（2024）年與先生張書偉舉辦世紀婚禮的謝京穎，在《好運來》先後與洪浩竣（飾演銘賢）、楊皓崴上演感情戲，趣味互動為主線劇情增添更多亮點；近期劇情接近尾聲，謝京穎的戲份隨之增加，和翁家明的互動也更為頻繁，甚至有身陷險境、危及性命的戲碼出現。

廣告 廣告

《好運來》謝京穎驚傳好孕來？眼尖網友抓包「2處」搶刷一排恭喜！

《好運來》謝京穎驚傳好孕來？眼尖網友抓包「2處」搶刷一排恭喜！

而在一場病房內的場景，有網友發現謝京穎的下腹明顯較為突出，臉型也圓潤了點，甚至指出頭髮也許久未補染，便猜測「應該是有好消息了😍」，引起其他網友熱烈迴響，留言「如果是真的就大大的恭喜了🥳🥳🥳」、「我上週看就感覺有點肉肉樣，希望她能有好消息」、「恭喜恭喜🎈🎈」、「應該是懷孕囉！下部戲沒看到她」；然而謝京穎並未對此說明或是公開相關訊息，真相就等時間證明了。

謝京穎在螢幕上被網友發現小腹些微突出，臉型也較圓潤，推測可能已有身孕。

📣【民視頻道】20：00《好運來》全台首播📣

【看更多】

曾智希《豆腐媽媽》角色出爐！斷掌少女誓要逆轉人生？再搭曾子益曝「17字」心聲

宮美樂曝光《豆腐媽媽》新歌 「30秒版本」全新曲風搶先流出全網嗨翻：太X了！

翁家明《好運來》演反派太逼真！親揭「報應戲」吃盡苦頭：被輪流巴掌拳頭伺候

圖片來源／謝京穎 Orange 臉書粉專

👉《好運來》第249集完整版線上看





更多四季線上報導

《好運來》謝京穎搏命演出「冰泉溺水」冷到痙攣！楊皓崴搶救後心臟病發倒地

Energy張書偉閃兵案後妻子首發聲！謝京穎86字曝心境：我們會努力撐過

《好運來》謝京穎戲裡肉搏詐騙集團慘摔 戲外也曾被詐騙好無奈