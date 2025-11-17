《好運來》謝京穎「冰泉溺水」搏命！冷到痙攣險休克 楊皓崴救人耗盡心力倒地

《好運來》楊皓崴泳池邊救女友，一刻不鬆懈。（民視提供）

民視八點檔《好運來》近日劇情迎來高潮，由謝京穎、陳家逵、楊皓崴三人上演泳池溺水戲，充滿’驚險。謝京穎表示，雖然她不怕水，但水真的很深，還要長時間閉氣，真的滿恐怖。加上很冷，一直發抖，肚子痙攣。她透露，由於拍攝場地是「冰泉」，水溫極低，身體完全無法適應。「這真的太冷了，我連在水裡等一秒都沒辦法！」每當導演一喊卡，她都必須立刻衝去沖熱水。

劇中謝京穎飾演的「可薇」遭陳家逵（飾演蕭志偉）設計下藥昏迷，讓她必須在「冰泉」中搏命演出，冷到全身痙攣，直言是「極限挑戰」。而楊皓崴則是在救人後體力不支倒地，讓觀眾心疼不已。謝京穎表示，能撐過來覺得自己很棒，展現了演員的敬業精神。

謝京穎《好運來》為詮釋可薇遭迷昏落水，她在低溫冰泉中泡到全身發抖。（民視提供）

這場戲中，陳家逵飾演的反派「阿偉」不僅趁機下安眠藥，還假裝抽筋引誘可薇下水，再將其壓入水中導致昏厥。陳家逵表示，雖然劇中角色心狠手辣，但他演出時內心其實很掙扎。「要假裝抽筋引她下水，然後還要把她壓在水裡，那種良心不安和執行任務的矛盾情緒是很糾結的。」他也稱讚謝京穎的敬業，表示兩人在冰冷的水中互相拉扯，讓這場戲的張力十足。

謝京穎《好運來》忍著低溫完成拍攝。（民視提供）

劇中「子峰」（楊皓崴 飾）趕到後，奮不顧身跳水將可薇救起並進行 CPR。楊皓崴在水中動作俐落、表情焦急，展現了對女友的深情。不過，子峰在成功救人後，卻因為身體虛弱及巨大的精神壓力，體力徹底透支，開始胸痛、臉色蒼白，最終竟當場倒地昏迷。

《好運來》楊皓崴（右）一看到謝京穎（左）溺水立刻奮身跳進冰泉，畫面緊張指數爆表。（民視提供）

楊皓崴透露，為了表現出子峰耗盡心力、瀕臨倒下的真實感，他特地在拍攝前在現場連跑好幾圈，讓自己身體達到極度疲憊的狀態，這樣演出來的虛弱、胸痛和臉色蒼白才能更真實。「子峰是一個身體不好但內心很堅強的人，他必須用盡所有力氣去救可薇，倒下的那一刻是完全放盡了。」而子峰倒地後心臟病發，也讓接下來劇情發展有了變化。

