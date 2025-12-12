《好運來》這三對裡你會期待哪一對有好結果呢？

四季線上 / 陳夙芳編輯

即將進入尾聲的好運來，除了希望壞人能有報應以外，另一個迫切希望就是能看到好人都能有好報。以下這三對也是歷經了不少曲折，你會期待哪一對有好結果呢？

麗芬和飛宏

雖然麗芬(楚宣 飾)曾經因為要成為貴婦而一度傷害飛宏(何豪傑 飾)，並且所有人都不認同她會改過自新時。飛宏仍選擇在她受傷昏迷10年之間不離不棄的照顧。難怪麗芬不管腦子有沒有清醒，都被飛宏的真心感動。若重傷的飛宏能早日醒來，和麗芬重修舊好的話，就再好不過了。

敏敏和俊雄

原本這倆人在交友配對上是相談甚歡，也對彼此印象都不錯，還結為親家。雖然這中間有因為江弘軒(吳政澔 飾)的不倫而短暫交惡。幸好敏敏(黃錦雯 飾)三觀還算端正，沒有被兒子牽著鼻子走，以至於她和俊雄(倪齊民 飾)的關係還有希望能修復。所以若能看到倆人在藥廠以及後半生攜手的話，肯定是1+1大於2、利大於弊。

可薇和子峰

子峰(楊皓崴 飾)自從知道自己的心臟、以及海生爸爸是趙明志(翁家明 飾)之後，他就一直在親情和愛情之間不斷做選擇。最後他為了可薇(謝京穎 飾)及其他人的安全，他還是決定聽從爸爸的話放棄愛情。這對小情侶好不容易都走到訂婚，仍要因為上一代的恩怨、以及換心問題受到阻礙，是不是很希望最後能看到他們相扶一輩子呢。





