《好運來》高海生謝幕！余政鴻拼到「失聲」4天 變臉3.0瘋狂命運劃下震撼句點

民視八點檔大戲《好運來》劇情進入最高潮，由實力派演員余政鴻所飾演的第一代關鍵角色「高海生」，於昨晚正式告別螢光幕。為了給觀眾最震撼的交代，余政鴻在最後一場戲傾盡全力，甚至拍到喉嚨失聲整整4天，敬業精神令全劇組動容。

高海生一角在劇中經歷了波瀾壯闊的人生，尤其是備受討論的「變臉3.0」情節，不僅考驗演員的演技轉換，更讓劇情張力拉到最滿。余政鴻坦言，這個角色的命運極其瘋狂，但正是因為這種極致的設定，才讓最後的大結局更具看頭。「我相信每個角色都拼了！這最後一哩路，一定要好好地、用力地給觀眾朋友們一個交代。」余政鴻感性表示。



三位都飾演高海生據悉，在拍攝高海生最後一場重頭戲當天，余政鴻投入了超越百分之百的能量。由於情緒激昂、嘶吼力道驚人，收工後他隨即陷入完全失聲的狀態，整整3、4天無法開口說話，用實質意義上的「聲嘶力竭」完成了這個角色的有始有終。



余政鴻為了做特效傷口，花了很久的時間。隨著《好運來》邁向終局，余政鴻即便已完成第一階段任務，在完結篇的驚喜表現仍宛如「回馬槍」般強勁，讓網友紛紛留言讚嘆：「高海生真的演活了！」、「這份交代太有誠意」。余政鴻對此表示，能與角色一同走過這段瘋狂旅程非常值得，也希望這份用全身力氣換來的表演，能成為觀眾心中深刻的回憶。













