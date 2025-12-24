好運宛如開外掛 3星座「年末翻盤」旺翻天

年末已近，《搜狐網》運勢專欄點名「年末大翻盤」3星座，事業、愛情宛如「開外掛」般迎來好運。（示意圖／Pixabay）





年末已近，《搜狐網》運勢專欄點名「年末大翻盤」3星座，事業、愛情宛如「開外掛」般迎來好運。

年末大翻盤3星座

射手座

射手座是本月的主角，事業上將迎來展現領導力的黃金時期，過去擱置的計畫可能重新啟動，新的合作機會主動找上門，如果是尋找新工作或考慮轉型，面試、洽談的成功率也高得驚人，感情方面單身者可能會有一段戀情開始萌芽。

雙魚座

雙魚座開始迎來優勢，事業上若能藉自身柔軟而堅定的風格化解僵局，能讓專案順利進行，甚至得到上司的賞識，獲得晉升機會，感情方面有機會吸引到欣賞自己內在特質的對象。

巨蟹座

巨蟹座本月的主題是「修復」，一些曾經錯過的人或機會，可能會以新的方式回到你的生活中，事業上會感受到明顯的貴人運勢，而身為團隊的管理者或核心成員，也適合鞏固內部關係，為來年的發展打下堅實基礎，感情方面可能透過朋友介紹遇到新對象。

