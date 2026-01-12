好運攏「馬」來 台鹽發財水 搶春節市場

限量貼標十萬瓶的台鹽馬年發財水，已在指定通路發售。

（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

迎接金馬年，台鹽推出限量貼標的馬年「發財水」，以台鹽最暢銷的洋洋鹼性離子水為水質基底，外面貼上「馬力強」、俏皮又討喜的Ｑ版財神爺與小馬插畫，搭配四百二十ＭＬ輕巧好攜帶的迷你瓶身，化身新春最應景的開運時尚單品，走春打卡、親友團聚，隨時補充水分，更讓好運、財運攏「馬」來。

今年春節連假長達九天，無論是穿梭懷舊老街或是漫步山海美景，台鹽發財水都是最佳旅伴。台鹽鹼性離子水愛用者表示，四百二十ＭＬ的大小是最好攜帶的，而水的分量也剛剛好；大太一口氣喝不完，要全程帶著走路；太小又喝不過癮。台鹽設計四百二十ＭＬ的包裝水一定有考慮到這些因素，所以原先只在自己直營門市販售，後來才加入全聯，取得更方便。

但台鹽表示，四百二十ＭＬ鹼性離子水真的是基於消費者方便而設計，否則一瓶只賣十八元，和六百ＭＬ的只差四塊錢，加上包裝、運輸等管理費用，根本不會賺錢。

不論如何，台鹽每年過年限量發行的發財水，是出遊隨行、新春守歲、開工祈福與考場衝刺的「好運神隊友」。即使除夕圍爐守歲，人手一瓶，陪伴在側，象徵福氣和財氣留身邊，是體面又輕巧的「開運名片」與「發財必勝符」。瓶身上的「馬到成功」卷軸傳遞溫暖祝福，祈求新的一年職場拚業績、考場拚金榜，都能馬力強。

台鹽春節限定發財水，今年仍限量十萬瓶，已被訂購八成，一般消費者可在家樂福、momo購物網、台鹽線上購、台鹽生技等通路購得。另外，今年台灣銀行也客製化貼標發財水十萬瓶元，換言之，只要十萬瓶以上都可客製屬於自己商標的海洋鹼性離子發財水，送禮自用兩相宜。

台鹽鹼性離子水以台灣峽純淨海水，經先進的「離子交換膜電透析」與「三效蒸發」技術，淬鍊甘甜的熟水口感，榮獲七度Monde Selection金獎與ＳＮＱ國家品質標章肯定，是全家大小在年節期間安心飲用的優質選擇。瓶身採百分之二十五r PET環保再生材質製成，為地球環保盡份心力。