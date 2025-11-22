好運爆棚 新州夫婦連中2次百萬樂透
新澤西州海洋郡(Ocean County)一對育有兩個年幼孩子的夫婦近來好運爆棚，兩人在幾個月前在刮刮樂遊戲中贏得100萬元頭獎，日前又中了一張價值300萬元的「百萬頭獎」(Mega Millions)大獎。
新澤西州樂透(New Jersey Lottery)官員表示，這對夫婦剛剛中獎的「百萬頭獎」彩票是本月13日在湯姆斯河市(Toms River)費舍爾大道(Fischer Boulevard)上的埃克森加油站(Exxon)便利商店售出。
這款彩券每張售價30元，去年10月開始發行；目前還有兩個300萬元頭獎待領。
這對夫婦今年4月已先贏得他們的第一個頭獎，當時他們購買「百萬元終極盛宴」($1,000,000 Ultimate Spectacular)刮刮樂彩票，價值也是30元，購買地點也在海洋郡。
新州樂透官員表示，同時贏得這兩類彩票頭獎的機率約為兩兆分之一。
這對幸運夫婦育有一個5歲孩子和一個11個月大嬰兒，他們匿名領取獎金，但向官員提供聲明。
得獎的先生說，自從有了孩子，夫婦倆基本上沒辦法出門，因此，每個月初都會買一些刮刮樂彩票，等孩子睡著後，他們兩人就刮幾張，彼此喜歡比賽看誰刮得最多，最終似乎總是打成平手。
夫婦倆最近一次刮彩券時，丈夫覺得可能中獎了，於是把彩券遞給妻子。妻子回憶刮到300萬元大獎時說，「我看了看彩票，緊緊抱在胸前，然後尖叫起來。」
這位先生補充，十秒鐘後她笑了；他告訴妻子：「我們運氣真好。」
妻子說道，他們贏得100萬元之後的慶祝活動格外令人難忘；新州樂透官員提供的聲明稱，那位妻子拍著肚子說：「也許我們慶祝得有點過頭了。」因為慶祝過後妻子又懷了第三個寶寶，現在孕期已經五個月。
更多世界日報報導
6民主黨議員籲軍隊拒川普非法命令 川怒：可處死
華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾
Nvidia救市無效？道瓊震盪千點 美股收黑
其他人也在看
幸運兒是你？大樂透頭獎保證1億 最新獎號出爐
台彩大樂透今（21）晚開出第114000107期，頭獎獎金保證1億，號碼由小至大為14、20、21、28、31、46；特別號為：37。其他獎項獎號如下：．今彩539：05、10、17、28、35。．3台視新聞網 ・ 1 天前
0403紅單戶花蓮馥邑京華大樓 農曆年後拆除 (圖)
花蓮市馥邑京華社區在0403強震後嚴重受損，專家鑑定後建議6棟大樓全拆，拆除工程由中央負責，花蓮縣府負責鄰損住戶進行臨時安置、交通管制規劃等，預計12月開說明會，農曆春節後開工，工期暫估6個月。中央社 ・ 9 小時前
UPS貨機空難 初步報告：左引擎掛架金屬疲勞
11月4日一架優比速(UPS) MD-11型貨機在肯塔基州路易斯維爾穆罕默德‧阿里國際機場((Muhammad Ali ...世界日報World Journal ・ 10 小時前
大樂透今晚保證1億！3生肖偏財運亮眼 致富機會來了
大樂透今（21日）晚間開獎，頭獎保證1億。《搜狐網》命理專欄發文表示，3生肖運勢迎接上上籤，偏財運格外亮眼。中天新聞網 ・ 1 天前
威力彩頭獎2億元！3生肖好運爆棚 橫財不請自來
威力彩頭獎保證2億元，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖未來幾天受財神眷顧，橫財自動找上門，好運爆棚擋不住，將開啟財富的大門，喜接意外的驚喜。中天新聞網 ・ 9 小時前
2張千萬、5張200萬元發票沒人領！消費明細一次看
2張千萬、5張200萬元發票沒人領！消費明細一次看EBC東森新聞 ・ 12 小時前
ASICS 跑鞋$999起，滿額折扣最高 29% 回饋！品牌日限時下殺
每年入冬前的暖身計畫，不只是把羽絨外套拿出來，而是──替雙腳換上一雙能陪你跑、陪你走、也陪你迎接新年度挑戰的好鞋。這次 ASICS 品牌日限時登場，不僅跑鞋直降 $999 起，多款熱銷經典通通下殺，還搭配滿額折扣、滿額贈、最高加送 29% 回饋。Yahoo好好買 ・ 14 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 10 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 15 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 5 小時前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 5 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（約新台幣12兆元）。網友比對日本、韓國的談判內容，質疑「台灣怎麼有辦法談到全球最高」，此文引發熱議，網友紛紛開酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，「有最難纏的談判高手阿」！中天新聞網 ・ 8 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前