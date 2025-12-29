好運爆棚？現金大獎得主同一人疑內定 桃園經發局回應

桃園市政府經發局舉辦的「普發一萬‧桃園百倍奉還」活動，竟有同一人獲獎2次，讓人懷疑內定，經發局做出回應。示意圖／鏡報

桃園市政府經發局舉辦的「普發一萬‧桃園百倍奉還」活動，於26日完成第五波公開抽獎作業，並在官網公布得獎名單。有眼尖的網友發現，「天天抽1萬」得主，以及「週週抽5萬」的得主皆為同一名潘姓女士，並把得獎名單發表在Threads引起民眾討論，讓人懷疑是否有黑箱、內定之嫌。對此，桃園經發局做出回應，每波抽獎都是秉持公平、公正、公開原則，強調皆在律師見證下完成。

綜合媒體報導，有網友在Threads貼文質疑，桃園經發局舉辦的「普發一萬‧桃園百倍奉還」活動得獎不公，同一人分別在「天天抽1萬」，以及「週週抽5萬」獲獎。網友在貼文留言反映，有的懷疑是「內定」表示，「這神奇的機率真的很特別」、「能中兩次，根本天選之人」、「假裝抽獎，實際內定的感覺」；也有網友表示這已不是偶例，直言「桃園不是第一次這樣了」、「陳腔濫調，每年都這樣」、「你會再看到很多次的」。

對於民眾的質疑，桃園市經發局回應，目前完成的5波抽獎都在律師公開見證下完成，強調每波抽獎都是秉持公平、公正、公開原則，由電腦系統隨機抽出。

網友在Threads貼文質疑，桃園經發局舉辦的「普發一萬‧桃園百倍奉還」活動得獎不公，同一人分別在「天天抽1萬」，以及「週週抽5萬」獲獎。圖／翻攝自「桃園百倍奉還抽官網」

然而，今年2月類似的事件也在其他縣市發生。屏東內埔鄉公所於2024年舉辦活動抽價值80多萬元的油電車，以及在2025年也推出價值近百萬的汽車，但得主連續2年都是由同一人抽中，讓人懷疑黑箱。當事人也為此解釋，第一次獲獎的人是女兒，由於她當時未成年，所以不能上台領獎；第二次則是自己獲獎。內埔鄉長也回應，抽獎現場有錄影和見證人，表明抽獎公正沒有黑箱。最後，屏檢分案調查，查無犯罪事實簽結。



