好運馬上到！東京增上寺撒豆招福

鏡頭先帶您來到 東京增上寺 一年一度的節分撒豆祭典。節分，指的就是冬季和春季之分，由信眾 拋灑黃豆和年糕，代表驅趕厄運 招來幸運 迎接福氣**今天台灣迎接立春，象徵冬季結束、春季即將到來，3號則是日本傳統節慶「節分」。傳統認為季節更迭之際會產生邪氣，為了迎接新的一年無病無災，東京著名的增上寺舉行了盛大的撒豆儀式，以驅逐厄運，招來福氣。

東京鐵塔下的增上寺，一大早就湧入大批民眾排隊，為的就是參加一年一度的「節分」祭典。隨著僧侶與身穿傳統服飾的參與者緩緩步入會場，活動正式揭開序幕。「鬼出去，福進來。」

響亮吶喊聲中，受邀的相撲選手、演員以及擔任「福女」的嘉賓，從高台上拋撒大量象徵吉祥福氣的黃豆與零食。台下民眾熱情高漲，紛紛高舉雙手，甚至撐開大袋子，希望能接住這份好運。

民眾 ：「不要受傷 不要生病，這就是我所有的要求了。」

許多年輕上班族也成群結隊參與，希望將福氣帶回公司。

民眾 ：「我們會把豆子帶回辦公室吃，希望今年生意興隆。」

除了撒豆，今年正逢馬年，增上寺也特別準備各種造型可愛的小木馬，發送給前來參加的民眾。

民眾 ：「哇 居然有這個，好可愛 你看，我丈夫屬馬 太好了，這好可愛。」

至於收到的黃豆，民眾會帶回家吃下與自己年齡相同數量的豆子象徵消災祈福。也有人多吃一顆，期許一年比一年更順遂。

