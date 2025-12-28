「好野人」很會賺！高資產財富已破2兆大關

根據統計，我國高資產「財富管理規模」(AUM)，金額已經達2兆0767億元，年成長50.63%。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕「好野人」的客戶人數與資產規模，同步擴增！金管會公布高資產客戶財管業務辦理情形，截至2025年11月底，我國銀行業資產逾億元的高資產「客戶數」，累計為1萬9533人、預計今年底之前，可望正式突破2萬人；若以高資產「財富管理規模」(AUM)來看，金額已經達2兆0767億元，AUM年成長50.63%。

臺灣的高資產客群龐大、且資產快速增長。金管會指出，2019年底推出「財富管理新方案」(財管2.0方案)，並於2020年8月訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，透過法規鬆綁，放寬銀行對資產達新臺幣1億元以上客戶提供多元商品和諮詢服務的條件，同時提升銀行商品研發能力和專業人才培育，促進財富管理市場發展。

廣告 廣告

金管會銀行局副局長王允中表示，截至今年11月底，已經核准21家銀行辦理高資產業務。

其中，根據統計，去年11月底的高資產「客戶數」為1萬1520人，而今年11月底已經來到1萬9533人，顯示今年高資產的富豪人數大幅增加成長。如果以高資產「財富管理規模」來看，去年11月底的高資產客戶AUM為1兆3787億元，而今年11月底已經擴大至2兆0767億元，正式突破兩兆大關。王允中指出，高資產的「客戶數」與「AUM」都較去年同期增加，主要是銀行開辦家數增加，也持續推動業務所致。

其次，就資產配置的比重來看，今年11月底整體高資產客戶AUM資產配置組合，「存款」占比為44.0%，較10月底的44.9%略為下降，其他比重包括基金(16.5%)、債券(14.2%)、保險(11.4%)、境外結構型商品(6.9%)。

再者，證期局副局長黃厚銘表示，截至今年11月底止，金管會總計核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等不同管道辦理高資產客戶業務，自2020年開辦本項業務以來，累計高資產客戶數達1657人，累計交易金額約新台幣4245億元。如果與2024年11月底之累計客戶數1130人及累計交易金額2546億元相較，累計客戶數計增加527人、增加47%，累計交易金額增加1699億元、增加幅度為67%。

此外，進一步檢視證券商的高資產各業務項目狀況，根據統計，截至今年11月累計交易金額合計4245億元，其中，財富管理為202億元、複委託為 3640億元、自營為403億元。

至於證券商、投信業者進駐「高雄專區」的申請、審查狀況，證期局表示，截至目前計有14家投信投顧業者，向金管會申請高雄專區試辦業務，11家業經核准在案，3家刻正審查中。其中，已經核准業者：聯博投信、富達投信、保德信投信、富蘭克林投顧、第一金投信、統一投信、霸菱投顧、富盛投顧、全球投顧、瑞源投顧、中租投顧。

至於證券業方面，截至目前計有10家證券商向金管會申請高雄專區試辦業務，8家經核准在案，餘2家刻正審核中。已核准業者：永豐金證券、中信證券、玉山證券、兆豐證券、國泰證券、元大證券、群益金鼎證券、凱基證券。

【看原文連結】

更多自由時報報導

為何LINE Pay在日本停用、卻獲台灣過半人口1270萬人使用 日媒全說了

79歲擁3000萬身家靠8招 節儉阿公勸世文曝光

以色列外交承認索馬利蘭助台以索合作 台灣已卡位最新投資全曝光

股市小白致富聖經？文具店老闆年收60萬靠2鐵則財富飆67倍

