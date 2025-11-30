「好野人」財富續增 高資產規模將破2兆大關

根據統計，我國銀行業資產逾億元的高資產客戶數持續增加，「好野人」已達1萬8540人。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布今年10月底高資產客戶財管業務辦理情形。根據統計，截至2025年10月底，我國銀行業資產逾億元的高資產客戶數持續增加、「好野人」已達1萬8540人；若以高資產客戶的管理資產規模(AUM)來看，金額已經達1兆9946億元、下個月即將正式突破2兆大關，並較去年同期的1兆3214億元，年增50.95%。

高資產客戶人數創新高，逼近兩兆資產大關！首先，金管會指出，2019年底推出「財富管理新方案」(財管2.0方案)，並於2020年8月訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務。截至今年10月底，已經核准21家銀行辦理高資產業務。

廣告 廣告

其次，就高資產客戶財管業務辦理情形，金管會表示，根據統計，去年10月底的高資產「客戶數」為1萬1106人，而今年10月底為1萬8540人，顯示今年高資產的富豪人數大幅增加成長。

若以「富豪財富規模」來看，去年10月底的高資產客戶AUM為1兆3214億元，今年增加至1兆9946億元，距離2兆元大關僅剩下54億元即可突破，金融業者預期，以目前的速度看，11月就可輕輕鬆鬆達陣。

再者，就今年10月底整體高資產客戶AUM資產配置組合，由高至低依序為「存款」(44.9%)、「基金」(16.5%)、「債券」(13.7%)、「保險」(11.1%)、「境外結構型商品」(6.6%)。其中，在資產配置當中，存款占比最高，達44.9%。

銀行局副局長張嘉魁表示，就占比來看，存款跟保險的占比是減少，至於基金、債券跟跟境外結構型商品的占比是增加的；洽詢相關業者看法，主要原因預期持續降息，因而吸引客戶以及增加高收益商品配置，來獲取更多報酬。

此外，就證券業的部分，證期局表示，截至今年10月底止，總計核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等不同管道、辦理高資產客戶業務，自2020年開辦本項業務以來，累計高資產客戶數達1606人，累計交易金額約4125億元；若與2024年10月底之累計客戶數1105人及累計交易金額2481億元相較，累計客戶數計增加501人、增加45%，累計交易金額增加1644億元、增加幅度為66%。

至於「投信」「投顧業」及「證券商」進駐地方資產管理專區情形。證期局統計顯示，投信投顧已有14家申請進駐專區，已核准11家，而券商申請10家，核准7家。

其中，獲核准的「投信業」有5家，依序為聯博投信、富達投信、保德信投信、第一金投信、統一投信等。「投顧業」有6家進駐，包括富蘭克林投顧、霸菱投顧、富盛投顧、全球投顧、瑞源投顧、中租投顧等。至於「證券商」共有7家，包括永豐金證券、中信證券、玉山證券、兆豐證券、國泰證券、元大證券、群益金鼎證券等。

【看原文連結】

更多自由時報報導

被中國和印度害慘 世界第2大鑽石生產國80％外匯收入崩潰

曾狂言稱台灣是中國一部分挨轟 台灣與馬斯克有望重歸於好？

醫學院學生休學跑去開Uber打工 親吐殘酷現實

台積電上榜！外媒點名現在最值得買進「3檔股票」

