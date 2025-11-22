好閃！珠寶展「打卡送寶石」 6500萬紅寶石「鎮場」

臺灣珠寶首飾展登場，滿滿人潮把攤位擠得水洩不通。（圖／東森新聞）





打卡就送寶石嗎？！臺灣珠寶首飾展登場，許多人一開展就衝到特定珠寶攤，原來是因為業者推出活動，開展前兩天打卡就送「免費寶石」，大大提升買氣。除了日常珠寶，展場內還有「鎮場之寶」一顆要價6500萬的紅寶石戒指。

滿滿人潮把整個攤位擠到水洩不通，不論是臉上反射，還是眼神，全都閃閃發光，全是因為世貿珠寶展，除了買珠寶，竟然還有業者推出打卡活動，只要打卡就能抽獎，送你價值超過三千的有色寶石。

盲包驚喜抽，從紅寶石、祖母綠、碧璽、水晶、翡翠都有，重量0.3克拉到1克拉。開展前兩天，限量100顆打卡免費送，還有人為此連兩天都來報到。

廣告 廣告

民眾：「昨天來的時候大概11點，然後他們那時候說，早就送完了，今天就想說早一點來，他說這個是藍寶石，聽說有抽東西，因為他有很多彩寶，就順便一起來看，就看到這兩個。」

珠寶業者老闆娘Kasumi：「第一次參加台灣的珠寶展，想說因為我先生剛好是日本人，所以這次想要回饋給台灣的大家。」

抽完獎，當然要來開箱鎮場之寶，頂級無燒鴿血紅寶石，色澤鮮紅欲滴，帶著微泛藍光，7克拉戒指，一顆就要價6500萬。

一旁無燒緬甸藍寶石戒指，色澤深邃濃郁，25克拉戒指，價值兩千六百萬，兩枚都在台灣第一次亮相。不過相對，天然鑽石身價兩樣情，三年內跌價60%，就連業者也有感買氣下降。

珠寶業者趙品淵：「因為天然鑽石，他的價格掉了之後，會影響到消費者的信心，很多人就選擇去買培育鑽石，當作日常飾品。」

逛完一圈，出口還有媽祖神像貼上層層金箔，神轎以數千顆貴寶石鑲嵌而成。即便被說鑽石不再恆久遠，但親眼看到各種貴珠寶一字排開，還是會因為這絢麗光彩，忍不住發出讚嘆。

更多東森新聞報導

講究！珊瑚媽祖「擦油養護」燈光角度有眉角

賣手鍊宣稱防癌減重降三高 最高開罰2500萬

全聯推1罕見水果「期間限定」 內行人狂讚：好吃

