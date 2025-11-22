好閃！珠寶展「打卡送寶石」 6500萬紅寶石「鎮場」
打卡就送寶石嗎？！臺灣珠寶首飾展登場，許多人一開展就衝到特定珠寶攤，原來是因為業者推出活動，開展前兩天打卡就送「免費寶石」，大大提升買氣。除了日常珠寶，展場內還有「鎮場之寶」一顆要價6500萬的紅寶石戒指。
滿滿人潮把整個攤位擠到水洩不通，不論是臉上反射，還是眼神，全都閃閃發光，全是因為世貿珠寶展，除了買珠寶，竟然還有業者推出打卡活動，只要打卡就能抽獎，送你價值超過三千的有色寶石。
盲包驚喜抽，從紅寶石、祖母綠、碧璽、水晶、翡翠都有，重量0.3克拉到1克拉。開展前兩天，限量100顆打卡免費送，還有人為此連兩天都來報到。
民眾：「昨天來的時候大概11點，然後他們那時候說，早就送完了，今天就想說早一點來，他說這個是藍寶石，聽說有抽東西，因為他有很多彩寶，就順便一起來看，就看到這兩個。」
珠寶業者老闆娘Kasumi：「第一次參加台灣的珠寶展，想說因為我先生剛好是日本人，所以這次想要回饋給台灣的大家。」
抽完獎，當然要來開箱鎮場之寶，頂級無燒鴿血紅寶石，色澤鮮紅欲滴，帶著微泛藍光，7克拉戒指，一顆就要價6500萬。
一旁無燒緬甸藍寶石戒指，色澤深邃濃郁，25克拉戒指，價值兩千六百萬，兩枚都在台灣第一次亮相。不過相對，天然鑽石身價兩樣情，三年內跌價60%，就連業者也有感買氣下降。
珠寶業者趙品淵：「因為天然鑽石，他的價格掉了之後，會影響到消費者的信心，很多人就選擇去買培育鑽石，當作日常飾品。」
逛完一圈，出口還有媽祖神像貼上層層金箔，神轎以數千顆貴寶石鑲嵌而成。即便被說鑽石不再恆久遠，但親眼看到各種貴珠寶一字排開，還是會因為這絢麗光彩，忍不住發出讚嘆。
更多東森新聞報導
講究！珊瑚媽祖「擦油養護」燈光角度有眉角
賣手鍊宣稱防癌減重降三高 最高開罰2500萬
全聯推1罕見水果「期間限定」 內行人狂讚：好吃
其他人也在看
成本高.農工缺 百大青農得主「機具共享」打破困境
雲林縣 / 綜合報導 想返鄉務農，但光是機具成本，就動輒好幾百萬，沒經驗也可能失敗收場，但在雲林縣大埤鄉，這些都不成問題！華視新聞頂真人物系列報導，帶您來看到，在地青農謝志坪，原本在工廠上班，卻覺得跟自己的志向南轅北轍，毅然決然辭職，回家鄉務農，還獲得百大青農獎！他不只自己的收成好，還想要大家一起好，所以推廣機具共享，更無私分享經驗和資源，讓務農小白不用再砸大錢，也不會力不從心；更把在地優質酸菜的製作過程，帶進校園和家戶，讓農作產銷更有出路，地方共生共好。 成本高農工缺百大青農得主「機具共享」打破困境。接過西瓜只要敲一敲聽一聽，就能知道是不是多汁又清甜，從小跟著爸媽務農耳濡目染，四十年一身好功夫的謝志坪，打赤腳忙進忙出穿梭西瓜田，但地不是他的幫忙收成品管，還無償出借搬運車，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「他們自己摸索要三年才學會，然後又多花錢貨車或搬運車，一台七八萬那一台幾百萬，剛回鄉一下子哪有那麼多錢。」土生土長的雲林縣大埤鄉人，謝志坪辭去工廠職務返鄉務農，在第一線看見傳統農作困境，也看到有心務農者的茫然與摸索，雲林縣大埤鄉青農謝志坪：「你不會的或是你需要機具小的機具，你沒有買可以先來跟我借，借完你還我不用等到你，做到非常有興趣才去買，不然你現在買一買做一年過去，你說你不要做了資源都浪費。」開放分享推動農業合作模式，農機技術人力資源共享，農忙期更主動協助鄰里，實現農業社群互助共好，更關注如何提高農民收益，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「我會把我的經驗，還有一些技術教他們，讓他們慢慢一直提升，讓他們收入比較穩定，因為沒穩定的生活真的是，他們回來也真的不容易生存，所以我希望不會的，或是想要回鄉的，向我們請教一下，這樣才能創造雙贏。」注入新思維翻轉傳統農業，更在社區在校園導入食農教育，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「我發現現在在地的孩子，竟然不會綁酸菜乾耶，在農會教綠色照顧站的阿公阿嬤，也要讓他們知道酸菜梅乾菜，要怎麼煮要怎麼吃要怎麼綁鹹菜乾，來變成一個商品讓他們了解，所以這套教完之後他們會了解認識我們大埤更多的鹹菜文化。」酸菜的故鄉雲林大埤，供應全台近八成的貨源，更是台灣重要的稻米產地，食農教育帶動在地認同，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「出社會要讓朋友知道，在介紹的時候要讓他們知道說，故鄉是第一名的故鄉，讓他們很驕傲地講出來。」腳踩熟悉的泥土他無私分享，一步一腳印踏實走在田埂上，為了農村永續播下希望種子。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
挖子尾自然保留區迎冬候鳥潮 生態導覽開放預約
新北市八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區進入秋冬時節，成為候鳥南遷的重要中繼站。新北市農業局提供預約生態導覽服務，由生態志工協助解說，讓民眾深入觀察鳥類活動，了解候鳥遷徙故事與棲地習性，同時欣賞挖子尾獨特的濕地生態景觀。中天新聞網 ・ 10 小時前
文化部人權藝術生活節即起至12/14 景美紀念園區登場
文化部國家人權博物館第6屆「人權藝術生活節」以「未竟之路：聲生不息的迴音」為主題，自即日起至12月14日，在新北市新店區的白色恐怖景美紀念園區登場。系列活動今（22）日開幕，文化部政務次長王時思指出，文化本身就是一種基本人權，文化部盼藉由多元藝術創作打造連結歷史記憶的交流平台，系列活動均為免費索票參自由時報 ・ 10 小時前
冬天旺季無法營業！知本內溫泉水量銳減 業者懷疑地熱工程造成
氣溫下降、溫泉逐漸熱門，偏偏近來卻有溫泉業者無水可用。台東知本內溫泉傳出溫泉水位下降、水流變小不足以供應營業，甚至有業者因此乾脆歇業，業者懷疑是地熱工程鑿井使然，而縣府則認為，比較有可能是警光山莊造成井噴、水位下降，仍未能確切找出原因。知本內溫泉地區近2個月來有溫泉業者發現溫泉水量變小，業者表示，自自由時報 ・ 15 小時前
內政部最新統計︰6％新生兒從母姓創新高 花東最多
內政部公布最新統計，今年1月至9月出生嬰兒計8萬1381人，從父姓者7萬6442人占93.9％，從母姓者4884人占6.0％為歷年新高，男、女嬰從姓結構相似，從母姓的比率以台東縣16.85%最高、花蓮縣占 16.5％居次。此外，由父母雙方共同約定，從父姓者比率為96.5％，從母姓者為3.4％，亦為歷自由時報 ・ 15 小時前
Breath Select藉蝦皮資源引領韓系香氛潮流
[NOWnews今日新聞]近年來韓流風潮席捲全台，不僅音樂、美食與旅遊深受台灣人喜愛，「韓國香氛」也悄然成為新一波熱潮。早在三年前，BreathSelect便敏銳察覺到韓國香氛在台灣市場的潛力，率先於...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
國際獅子會捐恩主公醫院千萬設備 卓冠廷促成「回饋地方鄉親」
即時中心／徐子為、黃彥翔報導國際獅子會今（22）日上午於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，活動總人次突破千人，回饋鄉里的捐贈總價值更超過千萬。民進黨籍新北市議員卓冠廷致詞時表示，很高興成為此次民間捐贈的推手之一。民視 ・ 9 小時前
農試所130週年 陳駿季：公私協力拓國際高端市場
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部農業試驗所今天舉辦130週年所慶活動，農業部長陳駿季表示，將更重視公私協力，期盼加快將試驗成果落實到產業，試驗單位也要透過國際產業合作交流，讓農產品開拓國外高端市場。中央社 ・ 10 小時前
分析：川普和平方案讓俄多拿領土面積等同雙北市
（中央社巴黎21日綜合外電報導）法新社據美國華府智庫「戰爭研究所」（ISW）的數據分析，美國提出的俄烏和平計畫草案中，烏克蘭割讓給俄羅斯的領土面積等同歐洲國家盧森堡（相當於台北市加新北市）。中央社 ・ 11 小時前
閃兵案後首露面！女兒「梧桐妹」背後抱修杰楷喊「愛你」
修杰楷日前因涉及逃兵事件被起訴，這起事件引發了廣泛關注。經過一段時間的隱身後，他於21日出席了好友林映唯的婚禮，與賈靜雯及女兒梧桐妹同框，顯示出他似乎已經平復了心情。中天新聞網 ・ 10 小時前
「高齡換照」代言人沈文程快閃象山公園 自曝明年5月搶先換駕照
明年5月起，70歲以上高齡駕駛要換駕照，資深藝人沈文程擔當公路局「高齡換照」代言人。公路局今天（22日）上午在台北市象山公園舉辦「高齡換照代言人快閃活動」，代言人沈文程現身向民眾宣導。公路局表示，台灣已邁入超高齡社會，高齡者外出需求與交通安全議題日益受到重視。高齡換照新制將在2026年5月正式實施，自由時報 ・ 10 小時前
影/猛烈相撞！宜蘭計程車卡水溝、小客車墜田 驚悚畫面曝光
宜蘭縣冬山鄉昨（21）日發下午3時許發生一起車禍事故，一輛計程車與小客車在路口相撞，導致計程車卡在水溝，小客車則墜入水田中，兩名駕駛及所附載乘客共四人皆受傷送醫，事故瞬間全被監視器拍下。中天新聞網 ・ 11 小時前
外送員擬訂「時薪不低於245元」 民眾憂：運費恐拉高
勞動部推出外送員權益保障草案，外送員接的訂單換算後，每小時薪資不得低於245元，外送員說現在一小時送的訂單，大約200元左右，法案如果通過，多出的成本恐怕由消費者跟店家吸收，價格拉高需求減少，預估5萬名外送員失去工作，不過全國外送產業工會表示，不用過度擔心！ #外送員#權益保障草案#運費東森新聞影音 ・ 10 小時前
乘客台鐵上偷抽菸！列車長霸氣廣播「當人別當畜牲」被讚爆
（記者洪承恩／綜合報導）台鐵昨晚一班南下列車上，有旅客疑似在車廂內偷抽菸，引發列車長罕見用超直白語氣廣播制止， […]引新聞 ・ 10 小時前
通霄濱海馬拉松23日「追風」 農會端好料上場
苗栗縣通霄濱海馬拉松明（23）日早上登場，將有大批跑友齊聚通霄鎮，通霄鎮農會與縣府攜手打造「豐味苗栗」展區，端出滿滿好料提供跑者補充體力、享受美食，也盼透過馬拉松盛會推廣在地農產。通霄鎮農會許道坤表示，通霄的風、通霄的梨、通霄的人，皆有故事，農會於馬拉松活動準備用心製作的「等路」。希望跑者吃得到通霄自由時報 ・ 10 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 7 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前