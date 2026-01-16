好險不是邱議瑩出線？ 郭正亮曝：資源至少多柯志恩10倍

民進黨高雄市長初選13日民調結果出爐，立委賴瑞隆脫穎而出，將代表綠營迎戰國民黨參選人柯志恩。前立委郭正亮分析指出，柯志恩最擔心面對的人選其實是高雄市長陳其邁，因為陳在高雄的影響力無孔不入，其支持的立委邱議瑩所擁有的資源「大到這輩子都想不到」，至少是柯志恩的10倍。

賴瑞隆13日表示，自己過去10年在高雄市府歷任建設局、觀光局主秘、新聞局長、海洋局長等職務，參與過黃色小鴨展出、五月天演唱會經濟、城市行銷與各項市政建設，對市政運作非常熟悉。他強調，轉任立委後連續19次獲公督盟評鑑為優秀立委，並為高雄爭取超過6000億元建設經費。賴瑞隆指出，若順利勝選，自己能以最短時間立即上手，無縫接軌市政團隊，「對市政的嫻熟、對高雄的嫻熟，以及對高雄的熱愛，是我最大的優勢」。

郭正亮14日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，綠營初選過後內部裂痕是否加深，取決於藍營候選人，真正的變數是「隱蔽策反」的能力，而國民黨立委謝龍介的這種能力比柯志恩強多了。他透露，柯志恩在綠營初選最後階段希望賴瑞隆勝出，且相較於總統兼民進黨主席賴清德，柯最怕碰到的是陳其邁。

郭正亮進一步指出，陳其邁在高雄的力量無孔不入，因此柯志恩判斷，和邱議瑩競選會比較累。他表示，柯志恩曾向自己坦言，邱議瑩的資源「大到這輩子都想不到」，至少是柯志恩的10倍。郭正亮也提到，相較於柯志恩，謝龍介的狀況是倒過來的，因為謝龍介知道，賴清德會不斷幫林俊憲輔選，林俊憲的聲勢會更為壯大。

