好險有多問一句…12歲男孩發燒回診喊腳痛 醫拉褲管驚喊：快衝急診

小兒科醫師羅士軒近日分享診間案例，表示醫療除了科學，有時更仰賴那份「多看一眼、多問一句」的經驗與直覺。（示意圖，本刊資料照）

秋冬為流感疫情好發季，但有時出現發燒、痠痛等常見症狀，可能不只是小感冒。小兒科醫師羅士軒近日分享診間案例，曾有一位回診的12歲男孩，原本狀況已經好轉，幾天後卻突然發燒。由於對方異常疲倦，一問之下家長才說孩子腳痛，羅士軒拉起褲管查看後，直覺情況可能不妙，立刻請家長轉往台大急診。結果這一去，孩子就在ICU住了3天。

羅士軒日前在臉書專頁「旭恩小兒科診所」分享看診案例，回憶某天早診，有位12歲男孩在媽媽陪同下回診，小弟弟一臉倦容，看來非常不適。羅士軒翻看病史，得知男孩前幾天才因感冒就診過，原本燒退了，沒想到當天一早又突然發燒。

本以為是確診流感，但看著孩子異於虛弱，羅士軒總感覺怪怪的，便多問了一句還有哪裡不舒服？媽媽才補充「喔對了！他今天早上一直喊腳痛。」果然拉起褲管，男孩右小腿出現紅腫，且有明顯壓痛，當下羅士軒腦中浮現出幾個嚴重的鑑別診斷如蜂窩性組織炎、恙蟲病，甚至是壞死性筋膜炎，於是立刻開立轉診單，請媽媽帶孩子去台大急診。

後來媽媽回診提到，孩子那天一到急診就立刻住院施打抗生素，過程中一度因為血壓過低，轉入加護病房觀察了3天，所幸治療及時，病情穩定後已轉回一般病房。急診診斷懷疑是「毒性休克症候群」（Toxic Shock Syndrome, TSS），羅士軒說明，這類病症若不及時處理，往往會引發嚴重的併發症，甚至威脅生命。

事後想想羅士軒有感而發，若當時只當一般流感治療，恐怕會錯過治療黃金時機，表示醫療除了科學，有時更仰賴那份「多看一眼、多問一句」的經驗與直覺。看到孩子平安，他也鬆了一口氣。

