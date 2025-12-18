好險！台北辦事處收到「可疑包裹」防爆小組到場 AIT發聲了

記者陳思妤／台北報導

位在台北市內湖的美國在台協會（AIT）今（18）日驚傳收到可疑包裹，警方獲報後緊急到場了解，還出動刑事局防爆小組，所幸打開後包裹全是雜物跟垃圾，並不是爆裂物。AIT表示，警方在現場初步檢查，確認包裹並無危險，感謝警方的配合以及迅速處理。

AIT表示，今天上午，警方從AIT館舍取走一個可疑包裹，經過現場初步檢查確認包裹並無危險。AIT感謝警方的密切配合和迅速處理，這也再次彰顯了台灣第一線人員的卓越能力。

AIT指出，今天所有簽證面談都改期到明天（12月19日）同一時段，若是申請人無法出席明天的面談，請透過「GSS」簽證預約網站重新進行預約，其他日期將開放更多的名額。

此外，美國公民服務處（ACS）的預約已改到今天下午1點，若是今天下午無法到場，請聯絡ACS重新進行預約，AIT的其他業務則是照常進行。

據了解，該包裹是紙箱，收件者用英文著美國總統川普及臉書創辦人祖克柏，所幸防爆小組人員打開包裹後發現，裡面裝的全是雜物及垃圾，並不是爆裂物，交由內湖分局處理，將循線追緝寄件者身分。

