好險！高雄失速轎車險撞入加油站 當場翻覆2傷送醫

〔記者蔡清華／高雄報導〕今天早上5時許，高雄市楠梓區楠陽路一部轎車失控衝撞分隔島後，直衝慢車道旁的加油站，所幸被加油站招牌擋下，車輛當場翻覆，車上駕駛及乘客輕傷送醫，事故原因肇責仍需調查後送交通大隊分析研判。

警方表示，33歲田姓男子駕駛轎車，行經楠梓區楠陽路時，直行時失控撞上快慢車道的分隔島，再衝撞路旁加油站招牌後側翻，員警立即到場協助送醫及管制疏導交通，所幸田男及乘客32歲龍姓女子皆受輕傷，意識清楚，員警對駕駛酒測，未有飲酒情事。

警方表示，案發時天色未亮，所幸，車輛在加油站入口翻覆，沒有撞入加油站否則恐釀不可預測的後果。

