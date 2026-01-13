好雷! 護照被蓋"吉伊卡哇紀念章" 民眾崩潰:月底要出國

生活中心／綜合報導

到日本旅遊，到處都有紀念章可以蒐集，沒想到有民眾護照，被朋友蓋上吉伊卡哇印章，大呼月底要出國，還有得救嗎？根據外交部規定，護照污損就要重辦，還曾有民眾，把日本寺廟紀念章，蓋在護照上，被海關發現直接被原機遣返。

可愛的吉吉伊卡哇，漂浮水上，去年吸引好多人搶看，沒想到，有人太喜歡了，居然把吉伊卡哇印章，蓋在朋友的護照上，但朋友月底就要出國，翻出護照才發現，大呼還有救嗎？民眾：「是國家發的，你這樣隨便亂蓋，我覺得應該某種成分，應該有那種毀壞那個，正式文件的一個感覺。」民眾：「我有小朋友也拿出來說，可不可以蓋章，我就說不行，（護照不能毀損）對，我就說不行。」

紀念章請勿蓋在護照上，屬於護照汙損必須重辦（圖／民視新聞）旅行社總經理陳建欽：「免稅的收據就釘在你的所謂的護照上面，那很簡單回來的時候，因為它用釘書機機訂嘛，你回來一定會拆，請你好好的拆，像客人就是不小心把它撕破了，對不起這就叫護照污損，這個護照還可以拒絕你入境。」網友留言，如果全程走電子通關，也許還有機會，但也有人說、亂蓋就是得重辦，不過，還真的有旅行社帶團，發現團員把日本寺廟的紀念章，蓋在護照上，直接被原機遣返。

紀念章請勿蓋在護照上，屬於護照汙損必須重辦（圖／民視新聞）旅行社總經理陳建欽：「馬來西亞入關的時候，被人家發現，看到的是清水寺的章，對不起沒有清水寺這個國家，對不起那你這個護照，屬於護照污損，這班飛機飛過來，飛來那個吉隆坡的飛機，你等一下一個小時後，再送你回去。」外交部提醒，護照污損、不堪使用就要重辦，提醒民眾如果不想換護照，紀念章最好別亂蓋。

