「好鞋好襪」跨產業合作啟動 打造地方特色產業新契機



臺南市皮革製品商業同業公會16日於臺北世貿一館舉辦「好鞋好襪」產業合作發表會，正式宣布「府城鞋」與「社頭襪」兩大產業聚落的合作啟動。此合作象徵地方特色產業由區域品牌走向跨產業推廣的新里程碑，展現鞋襪業共同強化產業競爭力的決心。

高博士國際有限公司(DK)高銘村董事長(左六)、臺南市皮革製品商業同業公會楊文雄理事長(左七)、立法委員陳亭妃(左八)、彰化縣社頭織襪產業園區廠商發展促進會賴成章榮譽理事長(右四)、彰化縣社頭織襪產業園區廠商發展促進會陳敬霖理事長(右六)、臺灣織襪工業同業公會黃翠霞理事長(右七)、彰化縣織襪產業發展協會宋鴻鈞理事長(右八)、經濟部中小及新創企業署戴婉蓉副署長(右九)出席府城鞋X社頭襪好鞋好襪產業合作發表會。

臺南市皮革製品商業同業公會表示，此次活動由公會發起，感謝經濟部中小及新創企業署的協助與支持，以及中衛發展中心的專業輔導；同時也感謝各界及台南市委員長期關心地方產業發展，使地方特色產業能夠跨域合作、拓展通路並提升整體能見度，特別也在這次活動廣邀台南及彰化的立委們出席共襄盛舉。公會強調，「府城鞋」與「社頭襪」各具產業優勢，合作後可使「好鞋好襪」成為具代表性的共同品牌象徵，帶動聚落攜手開拓市場。

經濟部中小及新創企業署戴婉蓉副署長(左五)、立法委員陳亭妃(左六)、彰化縣社頭織襪產業園區廠商發展促進會賴成章榮譽理事長(右二)、彰化縣社頭織襪產業園區廠商發展促進會陳敬霖理事長(右三)、高博士國際有限公司(DK)高銘村董事長(右四)、臺南市皮革製品商業同業公會楊文雄理事長(右五)、臺灣織襪工業同業公會黃翠霞理事長(右六)出席府城鞋X社頭襪好鞋好襪產業合作發表會。

活動現場啟動儀式以「好鞋好襪、跨域合作」為主軸，呈現「府城鞋」工藝與「社頭襪」在品質與技術上的共同能量。開場以活力舞蹈結合鞋襪展示帶出產業形象魅力，並邀請臺南市皮革製品商業同業公會理事長楊文雄、台灣織襪工業同業公會理事長黃翠霞、經濟部中企署副署長戴婉蓉等多位貴賓致詞，肯定兩大聚落合作的重要性。隨後共同完成象徵鞋襪合作的啟動儀式，象徵跨產業合作正式展開，代表雙方從個別發展走向品牌聯合與市場鏈結。

此外，現場亦透過「府城鞋主題館」展示「府城鞋」品牌故事，搭配「社頭襪」公協會（台灣織襪工業同業公會、彰化縣織襪產業發展協會、彰化縣社頭織襪產業園區廠商發展促進會）提供的機能襪產品及「府城鞋」款，呈現鞋襪產業的技術特色，展現「府城鞋」與「社頭襪」在產品力與品牌力上的互補性。

臺南市皮革製品商業同業公會指出，「府城鞋」品牌的成立是臺南製鞋產業共同推動的成果，而跨域合作「社頭襪」將有助提升品牌整體量能。未來公會將持續推動產業升級、形象建立與多元通路佈建，本次合作啟動僅是起點，後續將促進雙方共同行銷推廣，在政府支持下強化產業體系，為「府城鞋」與「社頭襪」打造更長遠的發展契機。

