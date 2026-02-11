好頭家更好找！台灣就業通登錄企業友善措施

▲台灣就業通」網站為肯定與推廣企業推動友善員工照顧措施推出「有心召你來~5心友善職場」企業資訊揭示，2月11日至2月28日開放試填，當企業填寫具體友善措施，求才資訊排序將越靠前，藉此提升友善企業曝光度。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

[NOWnews今日新聞] 現代員工愈來愈注重生活平衡及企業福利。勞動部「台灣就業通」網站為肯定與推廣企業推動友善員工照顧措施推出「有心召你來~5心友善職場」企業資訊揭示，2月11日至2月28日開放試填，當企業填寫具體友善措施，求才資訊排序將越靠前，藉此提升友善企業曝光度。



勞動部說明，「有心友善職場」參與方式十分簡便，企業僅需於「台灣就業通」網站，透過公司資料編修功能，即可在福利制度欄位新增揭示友善措施。揭示項目共分為五大類別，包含「彈性工作」、「優於法令給假」、「優於法令友善懷孕措施及育嬰留職停薪制度」、「家庭照顧措施 」及「友善家庭促進活動」，只要填寫



勞動福祉退休司司長黃維琛表示，企業只要填寫上述任一類別中之具體友善措施，即可獲得一顆「心」，最高可獲得「5心」殊榮，台灣就業通」設有「有心友善職場」熱門關鍵字，心等數量越多之企業，求才資訊排序將越靠前，藉此提升友善企業曝光度。

但他也提醒，企業必須要核實填寫相關福利，如果有填寫錯誤或是偽造，那麼就涉及到《就業服務法》的違法招募， 可處以6萬至30萬元以下的罰鍰。



另外，對於哪些公司福利可以登載上網？他舉例，像是有些公司空間不足無法設置企業托兒托幼設施，但是願意給予津貼補助，那也會被認為優於法律，但像是提供免費點心、茶水，這就無關乎《勞基法》規範，就不可入列。



勞動部也提醒，針對友善企業採取正面表列，面對違反《勞基法》企業，台灣就業通也可以查詢事業單位是否有違法紀錄，避免求職者踩到地雷。

